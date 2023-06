Olimpija predstavila novo tujo moč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da bo v prihodnji sezoni v njihovem dresu igral finski branilec Taneli Ronkainen , ki je zadnjih osem sezon preživel v najkakovostnejšem domačem tekmovanju Liiga.

Potem ko je Taneli Ronkainen skoraj vso kariero igral za domači Kärpät iz Ouluja, je tudi zadnjo sezono začel v njegovem dresu, nato nekaj tekem odigral za ligaška tekmeca Pelicans in SaiPa, končal pa kot član TPS Turku.

Za 28-letnikom je osem sezon igranja v prvi finski ligi, v kateri se je z moštvom Kärpät veselil tudi naslova prvaka finske Liige in z njim trikrat nastopil v hokejski ligi prvakov.

"Tudi trener Upi Karhula je bil velik razlog, da sem se odločil zaigrati za Ljubljano," pravi 28-letnik. Foto: Vid Ponikvar

Trener pomemben dejavnik za prihod v Ljubljano

"Za Ljubljano sem se odločil, ker sem si želel poleg Finske poskusiti še nekaj novega. Tudi trener Upi Karhula je bil velik razlog, da sem se odločil zaigrati za Ljubljano. Veselim se nove sezone in prepričan sem, da bomo v ekipi dali vse od sebe, da nam uspe in da dosežemo potencial kot ekipa. Osebno si želim narediti korak naprej kot igralec ter biti zanesljiv soigralec na ledu in ob njem," je v klubski izjavi dejal novi branilec Olimpije Ronkainen.

"S Tanelijem Ronkainenom smo dobili zanesljivega in odgovornega branilca. Taneli je odličen v defenzivnih nalogah in bo naši obrambni vrsti dodal trdnost in zanesljivost," ob tem dodaja direktor kluba Anže Ulčar.