Ljubljanski klub je v igralski mozaik za prihodnjo sezono vstavil mlado slovensko moč. Ekipi se pridružuje Marcel Mahkovec. 19-letnik je hokejsko pot začel na Bledu, zadnje tri sezone pa je hokejske izkušnje nabiral v Nemčiji (Krefeld) in na Švedskem (AIK).

V zadnjem tekmovalnem obdobju je glavnino tekem odigral za selekcijo do 20 let v dresu švedskega kolektiva AIK, na 41 tekmah rednega dela je vknjižil 38 točk, v končnici pa na treh obračunih dodal gol in asistenco. Mahkovec je priložnost dobil še na štirih tekmah članske zasedbe v drugi švedski ligi HockeyAllsvenskan in vpisal asistenco.

Zadnje tri sezone je igral v Nemčiji in na Švedskem. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"HK SŽ Olimpija sem izbral, ker je dobra priložnost, da se dokažem na članski ravni in nadgrajujem hokejski razvoj. Večino fantov poznam in o ekipi sem slišal lepe stvari. Komaj čakam začetek sezone in igranje pred čim večjim številom navijačev. Verjamem, da je pred nami uspešna sezona," je v klubski izjavi dejal član mlajših reprezentančnih selekcij.

"Marcel spada med igralce, ki bodo morali v bližnji prihodnosti prevzeti vodilne vloge v slovenski reprezentanci. Za seboj ima že nekaj let igranja na različnih ravneh evropskega hokeja. Zdaj mu ponujamo priložnost, da s HK SŽ Olimpija naredi preboj na ravni lige ICE. Prepričani smo, da jo bo izkoristil," pa je ob tem dejal direktor kluba Anže Ulčar.