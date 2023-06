Hokejski klubi v Evropi trenutno gradijo moštva za prihodnjo sezono. V središču pozornosti prestopnega obdobja v ligi IceHL se je znašel Jan Muršak, ki je zadnje tri sezone igral med švedsko elito. Po poročanju Kleine Zeitung je trnek za slovenskim napadalcem vrgel Celovec. Avstrijski medij ne izključuje, da bi se v boj za enega največjih prestopov tega poletja v IceHL vmešal koroški tekmec Beljak. Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da Jaka Sodja ostaja njihov član, medtem ko so se z Markom Čeponom dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. Branilec bo večjo minutažo iskal drugje.

Pred dnevi so se v avstrijskih medijih pojavile govorice, da bi se Jan Muršak lahko vrnil v IceHL, v kateri (takrat liga EBEL) je igral pred debelim desetletjem med "lockoutom" lige NHL, ko je na 30 tekmah vlekel voz Olimpije.

Zdaj je Kleine Zeitung ponudil še bolj specifično informacijo, in sicer da si 35-letnika v svoji vrsti želi Celovec: "Slovenec, ki je nekoč igral v ligah NHL in KHL, bi rad poklicno kariero končal v bližini domačega Maribora. Za Celovec bi bil strelec njegovega kalibra verjetno prestop poletja."

Muršak je v ligi EBEL (danes IceHL) igral v delu sezone 2012/13, ko je na 30 tekmah v dresu Olimpije dosegel 48 točk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zanimiv tudi Beljačanom

Ob tem so zapisali, da bi se v tem primeru od Celovca lahko poslovil napadalec Rok Tičar, ki so ga selili k Beljaku, a naj ne bi oblekel beljaškega dresa. So pa pri Kleine Zeitungu dodali, da so tudi pri Beljaku navdušeni nad Muršakom. "Vrhunski," za Štajerca pravi član upravnega odbora Beljaka Gerald Rauchenwald. Za Beljak bosta v prihodnji sezoni še naprej igrala dva Slovenca, Robert Sabolič in Blaž Tomaževič.

Nekdanji slovenski reprezentant Muršak je v zadnjem desetletju igral v ligi NHL, AHL, KHL, švicarski prvi ligi, zadnja tri leta pa preživel kot član švedskega prvoligaša Frölunda.

Celovec je v zadnji sezoni obstal v polfinalu, v katerem ga je izločil poznejši prvak Salzburg, pred tem pa so Celovčani v četrtfinalu izločili Beljačane.

Jaka Sodja bo še naprej nosil dres Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sodja ostaja pri Olimpiji, Mark Čepon odhaja po višjo minutažo

Pri ljubljanski Olimpiji so naznanili novo podaljšanje sodelovanja, tudi v prihodnji sezoni bo dres zeleno-belih nosil napadalec Jaka Sodja, ki se je v Ljubljano preselil pred dvema letoma z Jesenic. V IceHL je od takrat odigral 95 tekem ter vknjižil 11 golov in 21 podaj.

"V Ljubljani se počutim dobro in prepričan sem, da je za moj hokejski razvoj in športno pot odločitev, da ostanem pri HK SŽ Olimpija, najboljša. Pred novo sezono si želim, da z odličnimi predstavami znova napolnimo Halo Tivoli, in prepričan sem, da nam bo uspelo. Veselim se, da se kmalu vidimo na ledu," je odločitev, da ostane v Ljubljani, komentiral Jaka Sodja.

Klub je še sporočil, da so se z Markom Čeponom dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. 25-letni branilec se seli v drug kolektiv, pri katerem bo imel večjo minutažo. Njegov dve leti starejši brat Kristjan ostaja član zmajev.