Mladi slovenski hokejski napadalec Luka Gomboc je prepričal vodstvo Celovca in si prislužil dolgoročno pogodbo do konca sezone 2025/2026, vratar Val Usnik pa ni več član koroške zasedbe. Ob tem so iz HK SŽ Olimpija sporočili, da osmerica hokejistov, ki je v zadnji sezoni nosila dres ljubljanskega kluba, v prihodnje ne bo več igrala zanj.

Na tržnici lige IceHL je pestro. Vodstvo Celovčanov, ki se zanima za izkušenega slovenskega napadalca Jana Muršaka, je sklenilo dolgoročno pogodbo z 19-letnim Luko Gombocem.

Najstnik je v Celovec prišel v sezoni 2018/19 in se od takrat, z izjemo sezone 2021/22, ko je bil v Kanadi, kalil v mlajših selekcijah koroškega kluba. Lansko tekmovalno obdobje je začel v Alpski ligi, nato pa dobil priložnost v IceHL. V tej je odigral 46 tekem (38 v rednem delu, osem v končnici), vpisal gol in šest asistenc. S svojimi predstavami je prepričal vodilne, da so mu ponudili dolgoročno sodelovanje. Po pisanju laola1 gre za pogodbo do konca sezone 2025/26, ki vsebuje določene klavzule, vezane na morebiten predčasen odhod.

"Luka Gomboc je obetaven strelec, ki je v naši organizaciji prehodil pot od U18 do Future Teama in prve postave, v zadnjem času pa se je uveljavil tudi v naši profesionalni ekipi. V pretekli sezoni je dokazal, da je dodana vrednost za našo ekipo, prepričani smo, da bo svoj veliki potencial v prihodnje še bolje izkoristil," je ob tem dejal generalni direktor Olivier Pilloni.

Korošci so ob tem potrdili še, da njihovega dresa ne bo več nosil vratar Val Usnik, ki je v Celovcu preživel zadnji dve sezoni (IceHL in Alpska liga).

Vratarski dvojec Olimpije Žan Us in ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanski klub je ob tem sporočil, da se poslavljajo od vratarskega dvojca, ki je v zadnji sezoni opravil večino dela, Žana Usa in Anthonyja Morroneja, finskega branilca Joone Ervinga ter slovenskih napadalcev Tadeja Čimžarja, Gregorja Koblarja, Luke Kalana, Jakoba Pečnika in branilca Tineta Klofutarja.

... Anthony Morrone, ki je lani branil na skoraj vseh tekmah zeleno-belega tabora, v prihodnje ne bo več stal med vratnicama Olimpije. Foto: Guliverimage