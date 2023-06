Olimpija v Tivoli pripeljala Američana

26-letni ameriški hokejist Will Cullen prihaja iz zvezne države New York, hokejska pot pa ga je vodila preko NCAA, AHL do ECHL. Z Belfast Giants je preteklo sezono osvojil tri lovorike v EIHL (prvaka lige, pokalnega prvaka in playoff prvaka) in na 56 tekmah dosegel 35 točk (12 golov, 23 podaj), igral je tudi v hokejski ligi prvakov, kjer je na šestih tekmah dosegel gol in podajo.

"Za prihod v Ljubljano sem se odločil, ker se mi je zdela velika priložnost. Slišal sem tudi same lepe stvari o Sloveniji in njeni čudoviti pokrajini in arhitekturi. Moje želje in upi za prihodnjo sezono so zmage na čim več tekmah, ekipi si želim pomagati po svojih najboljših močeh," je pojasnil Cullen.

"Trener Karhula je zelo dobro vedel, kaksen tip igralca še potrebuje med branilci. Precej časa in energije smo posvetili iskanju prave rešitve in verjamem, da smo jo našli v Willu Cullenu. Will bo imel v naši ekipi pomembno vlogo v vseh fazah igre," je prihod novega branilca komentiral Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.