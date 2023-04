Olimpija ima novega vratarja

Horák je zadnji dve sezoni branil v danski ligi, nosil je dres kluba Herlev Eagels. V pravkar končani sezoni je za dansko moštvo odigral 40 tekem rednega dela in bil pri svojem delu 93,3-odstotno uspešen, v ravno končani končnici Metal Ligaen pa je odigral 12 tekem in bil 92,5-odstotno uspešen ter moštvo Herlev Eagels popeljal do tretjega mesta. Statistično gledano je bil najboljši vratar danske lige v ravno končani sezoni.

"Na prihod v Ljubljano je vplivalo nekaj res kakovostnih pogovorov, ki sva jih imela z Anžetom Ulčarjem, direktorjem kluba. Organizacijo je zelo pohvalil tudi eden izmed mojih boljših prijateljev, ki je igral v tem klubu. Zelo se veselim novega izziva in prepričan sem, da bomo dobra ekipa, ki lahko daleč pride," je v izjavi za klub dejal 186 centimetrov visoki Horák, ki je pred odhodom na Dansko več let igral za Grenoble.

"Iskali smo konstantnega in zanesljivega vratarja, ki bo sposoben v težkih trenutkih nositi ekipo in ki lahko občasno tudi 'ukrade' kakšno tekmo. Prepričan sem, da smo z Lukášem dobili prav takšno kombinacijo. V Grenoblu je bil zanesljiv člen dominantne in ambiciozne ekipe, v Herlevu pa je moštvo nosil pri pomembnih zmagah proti pogosto močnejšim nasprotnikom. Je borben in srčen vratar, ki uživa v prevzemanju odgovornosti. Veselimo se njegovega prihoda," pa je prihod novega prvega vratarja komentiral Ulčar.