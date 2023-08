Dejan Varl v novi vlogi

Dejan Varl se je vrstam Triglava pridružil pred sezono 2021/22. Trenerske izkušnje si je nabiral na Jesenicah, kjer je bil nekaj časa tudi trener njihove članske ekipe, večinoma pa je delal z mladinci. Vlogo trenerja mladinske ekipe je prevzel tudi v Kranju, kjer je v lanski sezoni mladince popeljal do tretjega mesta v državnem prvenstvu. V letošnji sezoni pa bo na klopi članov nasledil dolgoletnega trenerja Gorazda Drinovca in bo tako sprejel nov izziv v svoji karieri, so sporočili iz Triglava.

"Po dveh letih dela z ekipo U19, me letos čaka nov izziv z ekipo članov. Ekipa je v zadnjih letih dosegala super rezultate. Ima izkušene igralce, pomešane z mlado močjo, ki so dobra klapa in ki znajo v težkih trenutkih stopiti skupaj in odigrati najboljše partije. Za letošnjo sezono si najbolj želim, da bo ekipa zdrava, da bo čim manj poškodb ter da bodo igralci uživali v hokeju," je ob narejeni stopnički višje povedal Varl.

