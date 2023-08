Celjsko drsališče v Mestnem parku je poplavila nedavna ujma, ob ploskvi je poškodovala tudi velik del opreme hokejistov HK RST-Pellet Celje, ki so morali poiskati alternative za trening . Tudi v prihodnji dneh se še ne bodo mogli vrniti v svoj hokejski dom, saj je temeljit pregled ploskve pokazal, da bodo nujni konkretnejši posegi, zato ledu v Celju ne bo vsaj še do 1. septembra.

Katastrofalne avgustovske poplave so prizadele tudi športno infrastrukturo. Prizanesle niso niti drsališču v Mestnem parku Celje, v katerem domujejo hokejske selekcije HK RST-Pellet Celje. Voda ga je poplavila do metra višine, ob ploskvi je bila poškodovana tudi oprema v slačilnicah.

Predsednik kluba Vid Valenčak nam je pred dobrim tednom dejal, da še čakajo na oceno poškodb ploskve. Če te ne bi bile prehude, bi led lahko dobili v desetih dneh (sredi avgusta), a se ta scenarij žal ne bo uresničil.

"Nujni bodo konkretnejši posegi"

"Novice s celjskega drsališča niso najbolj vzpodbudne. Po petkovem temeljitem pregledu ploskve je bilo ugotovljeno, da bodo nujni konkretnejši posegi, zato ledu v Celju ne bo vsaj še do 1. septembra," so pri celjskem klubu v začetku tedna zapisali na družbenem omrežju.

Najprej selitev po Sloveniji, zdaj v Sisku

Člansko moštvo Celja je zadnje dni preživelo na treningih v Tivoliju. Foto: HK RST-Pellet CELJE Celjske hokejske selekcije so bile v pripravah na novo sezono tako primorane iskati nove alternative za treninge na ledu.

Trenirali so v Ljubljani in na Jesenicah, zdaj pa se člansko moštvo ter ekipi U17 in U19 pripravljajo v Sisku, kjer bodo ostali do petka.

Članski kolektiv, ki je spomladi sporočil, da bo v novi sezoni zaigral na višji ravni, v Alpski ligi, bo v soboto odigral drugo pripravljalno srečanje. Potem ko je pred dnevi tesno izgubil pri alpskemu tekmecu Steel Wings, bo tokrat palice v gosteh prekrižal še z enim ligaškim nasprotnikom Eishockeyklub die Zeller Eisbären, mladinci pa bodo gostovali v Beljaku.

"Ostajamo pozitivni"

"Ne glede na situacijo ostajamo pozitivni in se trudimo, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zadali za to sezono," so odločeni Celjani, ki še ne vedo, kdaj se bodo lahko vrnili v svojo dvorano. Upajo, da čim prej.

Prva tekma Alpske lige v knežjem mestu je predvidena 21. septembra, uvodna alpska tekma Celja pa pet dni prej na terenu branilca naslova HDD Sij Acroni Jesenice.