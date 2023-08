Olimpija odprla pripravljalno tekmovalno obdobje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so na prvi pripravljalni tekmi po kazenskih strelih izgubili z Univerzo Yale.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v ponedeljek odigrali prvo pripravljalno tekmo na novo sezono, v domačem Tivoliju so gostili zasedbo Univerze Yale in izgubili po kazenskih strelih (2:3).

Za ljubljanskim moštvom je prva pripravljalna tekma, ki jo je s tribun Tivolija pospremilo lepo število gledalcev.

Že v prvi minuti srečanja se je pod zadetek podpisala latvijska okrepitev Olimpije Maris Bičevskis, ki je postavil izid uvodne tretjine. Gostje so v drugem delu dvakrat premagali Luko Kolina in se na zadnji odmor odpravili s tesno prednostjo (2:1). To je v 42. minuti izničil še en novinec v zeleno-beli zasedbi, 19-letni Marcel Mahkovec.

O zmagovalcu so odločali kazenski streli, v katerih so bili spretnejši člani Yalea in zmagali s 3:2.

Konec tedna na Slovaškem

Olimpija bo formo znova preverjala konec tedna na turnirju Pavel Zabojník Memorial v Zvolnu. Med četrtkom in soboto se bo merila s slovaškim prvoligašem HKM Zvolen, poljskim GKS Tychy in češkim drugoligašem HC Frýdek-Místek.