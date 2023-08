Celjani, ki so jim poplave opustošile dvorano, opravili prvi preizkus

Celjski hokejisti so v soboto odigrali prvo pripravljalno srečanje in proti alpskemu tekmecu iz Linza tesno izgubili.

Hokejisti HK RST-Pellet Celje, ki so jim nedavne poplave poškodovale velik del opreme in ledeno ploskev , so se v soboto odpravili v Avstrijo, kjer so opravili prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono, v kateri bodo igrali v Alpski ligi. Na gostovanju pri Steel Wings LINZ AG so izgubili z 2:3.

Hokejski kolektivi se te dni vneto pripravljajo na nova tekmovalna obdobja, nič drugače ni v taboru HK RST-Pellet Celje, od koder so spomladi sporočili, da bodo naredili tekmovalni korak naprej in se pridružili Alpski ligi.

A priprave Celjanov so otežile nedavne poplave, ki so močno opustošile več delov Slovenije. Hokejisti iz knežjega mesta v domači dvorani trenutno ne morejo trenirati, zato so se morali na treninge odpraviti drugam. Različne selekcije so trenirale na Jesenicah in v Ljubljani.

Članska zasedba je v soboto opravila prvo pripravljalno srečanje. Na gostovanju je palice prekrižala z bodočim alpskim tekmecem Steel Wings LINZ AG. Nasprotniki so v prvi tretjini povedli, v drugi je izenačil novinec v celjskem dresu Mark Čepon, ki se je v knežje mesto preselil iz Olimpije. V zadnji tretjini so Celjani prek Maksa Bukovca povedli, a vodstva jim ni uspelo zadržati. Na koncu so izgubili z 2:3.

Alpski uvod na Jesenicah

Linz je redni del lanske sezone Alpske lige končal na predzadnjem mestu, v dodatnih bojih pa se mu ni uspelo prebiti do končnice.

Celjani bodo prvo srečanje v novem tekmovanju odigrali 16. septembra na terenu branilcev naslova HDD Sij Acroni Jesenice.