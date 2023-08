Pred zmaji je prvi test

Hokejska ekipa elitne ameriške Univerze Yale je v Evropi na potovanju, ki je nekakšna kombinacija študijske ekskurzije po Evropi in športnih priprav. V okviru tega so si želeli obiskati tudi Ljubljano in Slovenijo, ki predstavljata zanimivo destinacijo s športnega in izobraževalnega vidika.

"V klubu smo se z veseljem odzvali na pobudo hokejskega agenta Bernda Brücklerja, s katerim imamo dober poslovni odnos in ki jim pomaga pri organizaciji turneje po Evropi. Za našo ekipo je to prva pripravljalna tekma v novi sezoni in je zato seveda pomembna. V novo sezono stopamo z osveženo ekipo in želeli smo si tudi pripravljalni del sezone začeti z nečim svežim, novim. Redko imamo priložnost igrati tekme z ekipami izven naše lige, še redkeje z ekipami z drugega kontinenta, zato z navdušenjem pričakujemo tekmo," je pred gostovanjem ameriške univerze v Ljubljani v klubski mikrofon povedal direktor HK SŽ Olimpija Anže Ulčar.

Finski trener Antti Karhula se je zmajem pridružil konec januarja. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljanska ekipa je s skupnimi pripravami pod vodstvom finskega trenerja Anttija Karhule začela zadnji julijski dan, novo sezono IceHL pa bo odprla v petek, 15. septembra, ko bo gostila Linz.

Do takrat jo čaka še kar nekaj treninga in pripravljalnih tekem. Ponedeljkova proti univerzi Yale bo prva, začela se bo ob 19.15, vstop v dvorano Tivoli bo prost.