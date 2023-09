Jeseničani zanesljivi v Mariboru, Kranjčanom drama v Celju

Začela se je nova sezona državnega hokejskega prvenstva. V njej sodeluje šest klubov, HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija Junior, HDK Maribor in HK RST Pellet Celje. Prvi del je začela peterica, branilec naslova Olimpija se bo tekmovanju priključil v drugem delu. Za uvod so Jeseničani s 7:0 zmagali v Mariboru, Kranjčani pa so po izvajanju kazenskih strelov s 4:3 zmagali v Celju. Celjani so 25 sekund pred koncem rednega dela povedli s 3:2, Aljoša Pretnar pa je tik pred zvokom sirene izenačil in izsilil podaljšek, v katerem gola ni bilo. Sledili so kazenski streli in zmaga gorenjske ekipe.