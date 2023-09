Nova zanesljiva zmaga Založanov, Celjani do prve zmage

Hokejisti HK Slavija Junior so na sredini tekmi državnega prvenstva s 6:1 premagali HK Triglav Kranj (na prvi tekmi so s 7:0 odpravili Maribor). Člani HK RST-Pellet Celje so po dveh porazih dosegli prvo zmago, s 7:1 so bili boljši od HDK Maribor. V soboto se bosta edini neporaženi ekipi Jeseničani in Založani pomerili med seboj. Predvidena je še tekma HK Triglav Kranj - HDK Maribor.