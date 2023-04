Hokejski napadalec Jan Urbas in branilec Blaž Gregorc sta že vrsto let nepogrešljiva člana slovenske hokejske reprezentance, ki bo 13. maja v Rigi odprla vrhunec sezone, svetovno hokejsko prvenstvo. Spregovorila sta tako o reprezentančnih pripravah, konec tedna bosta z risi v Parizu del pripravljalnih tekem s Francozi, kot o klubskih sezonah, v katerih sta bila tekmeca in v katerih jima poškodbe niso prizanašale.

Za slovensko hokejsko reprezentanco je pet pripravljalnih tekem, pred njo pa še peterica pripravljalnih srečanj na svetovno prvenstvo, ki ga bosta od 12. maja družno gostila Tampere in Riga. Slovenci bodo igrali v Latviji, do začetka misije elita jih ločijo še trije tedni, že v tem pa jih čaka potovanje v Pariz, kjer bodo palice v petek in soboto prekrižali s člani elite, Francozi.

"Zdaj nas čakajo malo težje tekme, tudi malo bomo potovali, kar bo zagotovo nekoliko vplivalo na nas, a tekme so vedno dobrodošle. Bolje tekma kot zgolj trening," pravi Jan Urbas, ki je v petek na Bledu ob zmagi nad Italijo (4:1) odkljukal svoje prvo srečanje v teh pripravah.

Še šesto sezono je preživel kot član Fischtown Pinguins, kjer je opravljal vlogo kapetana. Foto: Guliverimage Ob njem sta prvič v tej reprezentančni akciji zaigrala še klubska soigralca zadnjih let iz Bremerhavna Miha Verlič in Žiga Jeglič. Udarni napad je ob zmagi nad zahodnimi sosedi pričakovano imel najvidnejšo vlogo.

"Prva tekma za nas po kar dolgem času. Od začetka se je naš napad malo lovil, nekaj časa smo potrebovali, da smo spet ujeli trenutek, a kot ekipa smo dobro začeli, morali bi sicer izkoristiti še kakšno priložnost več, da bi prej odločili tekmo. Imeli smo kar nekaj power-playa, morda malo preveč za prvo tekmo, ko bi si morda želel več igre pet na pet, a ne bomo se pritoževali. Lepo je bilo spet odigrati reprezentančno tekmo," je dejal 34-letnik, za katerim je že šesta sezona v dresu nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins, pri katerem mu je pripadla kapetanska vloga.

Tokrat so obstali v četrtfinalu nemškega prvenstva. Potem ko so proti poznejšemu prvaku Red Bull Münchnu v četrtfinalu povedli z 2:0 v zmagah, so jih na koncu rdeči biki izločili s 4:2.

V četrtfinalu jih je izločil poznejši prvak Red Bull München. Foto: Guliverimage

"Nimamo si česa očitati, lahko se pogledamo v ogledalo"

"Vemo, da je München prvi favorit, imajo tiste najboljše Nemce, odlično ekipo. Začeli smo res dobro, potem pa tekma štiri, ko je bilo nekje 50:50, a smo doma izgubili in, namesto da bi povedli s 3:1, smo bili na 2:2 v zmagah. Serija se je nato obrnila, kot se je. Vso sezono smo imeli kar nekaj nihanj, česar si ne želiš, a imeli smo tudi veliko poškodb, tako da je to razumljivo ... Želeli smo si polfinale, dali smo vse od sebe, a jim na koncu priznali premoč. Nimamo si česa očitati, lahko se mirno pogledamo v ogledalo," se je visokorasli napadalec ozrl v klubsko sezono, v kateri mu poškodbe niso prizanašale.

"Kar nekaj jih je bilo že od predsezone. Od natrgane stegenske mišice, po tej poškodbi sem se vrnil, nato pa nova poškodba, in sicer upogibalke kolka ... Trajalo je kar dva meseca, da sem se vrnil. To je bilo zame težko obdobje, sploh psihično, ker v nekem trenutku ekipi ni šlo, pa ji nisem mogel pomagati. To so najtežji trenutki za športnika, a na koncu se je dobro izteklo in sem lahko odigral do konca sezone," še pravi Urbas, ki je bil med klubsko sezono tekmec reprezentančnega soigralca Blaža Gregorca.

Blaž Gregorc je zadnjo sezono igral za nemškega prvoligaša iz Augsburga. Ta se je na koncu izognil izpadu v drugo ligo. Foto: Guliverimage

Želeli so končnico, a ...

Branilec je v zadnjem tekmovalnem obdobju nosil dres Augsburger Panther. Kolektiv je končal na predzadnjem, 13. mestu, brez končnice. Pretil mu je izpad v drugo ligo, a ga je pred tem rešil razplet v drugi nemški ligi.

"Nemška liga je super, Augsburg kot mesto pa odlično, ravno prav veliko. Tudi navijači so super, napolnijo dvorano tudi, ko klubu ne gre. Same dobre stvari lahko povem o mestu, v katerem je nogomet številka ena, potem pa dolgo ni nič, nato pa hokej. Je pa bila hokejska stran slabša. Apetiti kluba sicer niso najvišji, je bil pa cilj končnica, tako da je bilo kar nekaj razočaranja," o klubskem dogajanju pravi 33-letnik.

Tudi on je bil zaradi poškodb primoran kar nekaj tekem spremljati v vlogi gledalca: "Kar nekaj smole v začetku sezone, najprej poškodovana rama, potem je prišel covid, ko sem se ravno dobro vrnil, pa sem si strgal vez v gležnju, tako da sem moral dva meseca počakati in normalno začel igrati sredi januarja. Sezona rezultatsko na koncu ni bila uspešna." Slovence v petek in soboto čakata pripravljalni tekmi s Francijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilja s klubskimi soigralci ni dosegel, upa pa, da ga bo z reprezentančnimi. V Rigi bodo poskušali obstati med elito, kar tej generaciji še ni uspelo.

"Mislim, da že kar nestrpno čakamo prvenstvo, a pred nami je še nekaj priprav. Prihajajoči teden bo malo bolj naporen, kot so bili zadnji, ko smo praktično igrali tekme doma, zdaj pa bomo več potovali, treningov pa bo manj. Na prvenstvu bo težek urnik, veliko tekem v zelo kratkem času, tako da se moramo pripraviti na to, da bomo kdaj igrali tudi malo utrujeni. Morda bodo te prihajajoče tekme, ker gre za tekmece elitne skupine, še boljši kazalnik, kje smo," pred novim dvojčkom pripravljalnih obračunov še dodaja Gregorc.

Slovenci bodo po tekmah v Parizu gostovali v Budimpešti (dve tekmi z Madžari 3. in 4. maja), za konec pa se bodo v Köbenhavnu 9. maja pomerili z Danci.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

