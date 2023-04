"Ne samo s tekmami, zadovoljen sem s pristopom, z vsakim treningom, ker do zdaj praktično nismo imeli slabega treninga. Fantje se zavedajo, da jih je še nekaj preveč, delajo trdo in zagnano," je s pristopom svojih varovancev po polovici uradnih priprav na vrhunec reprezentančne sezone zadovoljen selektor hokejske reprezentance Matjaž Kopitar. Slovence prihodnji teden čakata novi pripravljalni tekmi, s Francozi se bodo pomerili v Parizu.

Za slovensko hokejsko reprezentanco je približno polovica uradnega dela priprav na svetovno prvenstvo elite, ki ga bodo v Rigi odprli 13. maja. Varovanci Matjaža Kopitarja so v četrtek in petek odkljukali četrto in peto pripravljalno tekmo od desetih. Na Bledu so dvakrat premagali Italijane (4:2, 4:1), ki prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A) začenjajo čez teden dni.

"Ogromno dobrih stvari je bilo. Glede na včerajšnjo (četrtkovo, op. a.) tekmo smo nekatere stvari predelali na sestanku, prek analize. Igra v obrambni tretjini je bila bistveno boljša kot včeraj. Vse je bilo zelo v redu, izjema je zaključek. Ogromno priložnost smo imeli, res je, da je njihov vratar perspektiven, kakovosten, ampak zaključevati moramo boljše, dosegati gole, tekmo rešiti prej kot pa v zadnjih minutah. Morali bi doseči še kakšen gol v igri pet na pet, ker smo imeli veliko priložnosti, a imamo še kar nekaj priprav," je misli po "italijanskem dvojčku" strnil selektor.

Pristop je pravi

Za razliko od preteklega tedna, ko so se od priprav poslovili Rok Kapel, Jaka Sodja in Jaka Šturm, slačilnica po novem odkljukanem tednu ostaja enaka. "Da. Zdaj bomo še videli, kako bo z vratarjem Pintaričem, ki ima zdravstvene težave," pravi 57-letnik in na vprašanje o zdravstvenem kartonu dodaja: "O poškodbah ne bi rad govoril, saj ko začneš te omenjati, se potem kaj zgodi. Ni večjih posebnosti."

"Fantje se borijo za svoj prostor pod soncem, delajo trdo, s pristopom sem res zadovoljen." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za vse, ki so na pripravah, na prvenstvu ne bo prostora, nekateri si morajo svoje mesto še izboriti. Prav pristop in dokazovanje Kopitarja najbolj navdušujeta.

"Ne samo s tekmami, najbolj sem zadovoljen s pristopom, z vsakim treningom, ker do zdaj praktično nismo imeli slabega treninga. Vsi se zavedajo, da jih je še nekaj preveč, tako da tu nimam kaj reči. Fantje se borijo za svoj prostor pod soncem, delajo trdo, s tem sem res zadovoljen."

"Dve težki tekmi, kar nam bo koristilo"

Reprezentanti imajo po zadnji domači pripravljalni tekmi prost konec tedna, prihodnji teden bodo začeli doma, končali pa v Franciji, kjer jih čakata dva obračuna z galskimi petelini, ki bodo prav tako igrali med elito, a oni v Tampereju. Francozi so prvo pripravljalno tekmo odigrali v petek, ko so z 1:2 izgubili proti Švici, drugo bodo proti istemu nasprotniku danes, tretjo in četrto pa proti Slovencem.

Naslednji pripravljalni tekmi bodo prihodnji petek in soboto odigrali v Parizu proti Francozom. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prihodnji teden bo nekoliko težji zaradi potovanja, ampak na to bomo pripravljeni. V ponedeljek, torek, sredo treniramo tu, v sredo odpotujemo na Dunaj, v četrtek treniramo v Parizu, v petek igramo prvo tekmo. Pričakujem dve težki tekmi v Franciji, kar nam bo zagotovo koristilo pri tem, da bomo na prvenstvo čim bolje pripravljeni."

Po pripravljalnih tekmah v Parizu bodo Slovenci odigrali še tri srečanja, vsa s člani elite, dvakrat jim bodo nasproti stali Madžari (3. in 4. maja v Budimpešti), enkrat pa Danci (9. maja v Köbenhavnu).

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

