Športno čast v Dallasu rešujejo hokejisti

Dallas Mavericks se niso uvrstili v končnico, Dallas Stars so zdaj že v drugem krogu. Foto: Reuters

V drugi krog končnice lige NHL sta se po Vegasu uvrstili še Carolina in Dallas. Obe ekipi sta v pretekli noči zmagali, Carolina z 2:1 proti New York Islanders, Dallas pa s 4:1 proti Minnesoti. Medtem je Florida z zmago s 7:5 izenačila serijo proti najboljši ekipi rednega dela, Boston Bruins.

Carolina si je napredovanje zagotovila ob koncu šeste minute podaljška, ko je odločujoči gol na tekmi dosegel Paul Stastny. V drugem krogu vzhodne konference se bo pomerila z boljšim iz dvoboja New Jersey Devils - New York Rangers, v katerem New Jersey vodi 3:2 v zmagah.

V drugem krogu je prav tako tudi že Dallas, ki je še četrtič opravil s Minnesoto. Za zvezde iz Teksasa sta po gol in podajo prispevala Max Domi in Mason Marchment. V nadaljevanju končnice v zahodnem delu pa se bodo Teksačani pomerili z boljšim v seriji med Colorado Avalanche in Seattle Kraken, ki je po zmagi Colorada v pretekli noči poravnana na 3:3 v zmagah. Colorado je tokrat bil prepričljivo boljši, po zaostanku z 0:1 v prvi tretjini je nato nanizal kar štiri zadetke za končni izid 4:1. Dva zadetka je dosegel Arturri Lehkonen.

Pri 3:3 je izenačena tudi serija med prvo ekipo rednega dela Bostonom in Florido, ki je zmagala drugič zapored. Izid je bil tokrat 7:5 za Florido, izjemen strelski obračun pa je z manj kot šestimi minutami do konca odločil Eetu Luoustarinen. Na koncu je Florida dosegla še gol ob igri Bostona brez vratarja. Za Florido je Matthew Tkachuk dosegel dva zadetka, dva zadetka za Boston pa je dosegel David Pastrnak, Brad Marchand pa je prispeval štiri asistence.

V noči na nedeljo Kopitar za obstanek v končnici

Anže Kopitar Foto: Guliverimage Pomembna tekma v noči na nedeljo čaka slovenskega asa Anžeta Kopitarja in njegov Los Angeles, ki zaostaja 2:3 v zmagah proti Edmontonu in tako nujno mora zmagati na domačem ledu za podaljšanje serije. Ob tem naj bi trener Los Angelesa Todd McLellan po poročanju uradne strani lige NHL razmišljal o nekaterih spremembah v napadalnih linijah.

Viktor Arvidsson je že med prejšnjo tekmo tako sodeloval s Kopitarjem in Kempejem, s čimer so vsi trije najnevarnejši igralci srebrno-belih bili skupaj igrali prvič v tej seriji, tako pa bi lahko bilo tudi na naslednji tekmi.

