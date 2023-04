Lanski finalisti še niso rekli zadnje

Lanski finalist lige NHL Tampa Bay ostaja med živimi. Na šesti tekmi so Toronto premagali s 4:2 in znižali izid v zmagah na 2:3. S 3:2 pa so v prvem krogu končnice povedli hokejisti New Jerseyja. New York Rangers so v noči na petek premagali s 4:0. S 4:1 v zmagah pa so že napredovali hokejisti Vegasa. Na peti tekmi so Winnipeg premagali s prav takšnim izidom 4:1.