Kopitar v gosteh po zelo pomembno zmago

Ob 3.30 Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v gosteh igrajo peto tekmo prvega kroga končnice lige NHL. Edmonton Oilers so na prejšnji tekmi izenačili na 2:2 v zmagah. Igrajo na štiri dobljene tekme.

Na četrti tekmi so hokejisti Edmontona zmagali po podaljšku s 5:4. Z dvema goloma je bil junak tekme Leon Draisaitl. Oilers so trenutno v nekoliko boljši formi, saj so dobili osem od zadnjih desetih tekem (dve pa izgubili v podaljšku). A v odlični formi je tudi Anže Kopitar. Izkušeni Hrušičan je na štirih tekmah te končnice dal dva gola in podal še za štiri gole. Rezultat te in preostalih tekem lahko na Sportalu spremljate v živo.

Liga NHL, 25. april: