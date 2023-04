Branilci naslova po zaključne ploščke k novincu v končnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponedeljek v ligi NHL prinaša štiri tekme konferenčnega četrtfinala. Aktualni prvak iz Kolorada bo tretjo zmago v seriji iskal pri Seattle Kraken, ki prvič igra v končnici. Do prednosti s 3:1 v zmagah lahko pridejo tudi Vegas Golden Knights, Toronto Maple Leafs in New York Rangers.