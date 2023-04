Kopitar s Kralji pred domačimi navijači za vodstvo v seriji

"Imamo izenačen izid v zmagah, pa nam še ni uspelo prikazati dobrih 60 minut na ledu. Tokrat je bila naša uvodna tretjina res grozna. A imamo 1:1 in zdaj se selimo domov," je po zadnjem porazu z Edmontonom dejal hokejist LA Kings Gabriel Vilardi. Oilers so na drugi tekmi serije dobili prvo tretjino z 2:0, nato so gostje iz mesta angelov v drugi tretjini vrnili udarec in izenačili na 2:2, v zadnji tretjini pa so bili znova boljši gostitelji.

Tretjo zmago v seriji bodo lovili hokejisti New York Islanders, ki bodo gostili Carolino Hurricanes, medtem ko sta seriji med Florido Panthers in Boston Bruins ter Minnesoto Wild in Dallas Stars poravnani na 1:1.

Liga NHL, 21. april:

Liga NHL, 1. krog končnice: Vzhod

Boston Bruins - Florida Panthers /1:1/

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /0:1/

Carolina Hurricanes - New York Islanders /2:0/

New Jersey Devils - New York Rangers /0:2/ Zahod

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets /1:1/

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /1:1/

Colorado Avalanche - Seattle Kraken /1:1/

Dallas Stars - Minnesota Wild /1:1/ // Skupni rezultat v zmagah

