Tudi branilci naslova odpirajo končnico

V noči na sredo po slovenskem času bodo prvo tekmo prvega kroga končnice v ligi NHL odigrali tudi branilci naslova, hokejisti moštva Colorado Avalanche. Lani so v prvem krogu s 4:0 v zmagah izločili Nashville Predators, tokrat se merijo s Seattle Kraken. Svoje serije začenjajo tudi New Jersey Devils in New York Rangers, Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning ter Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets.