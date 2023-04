V NHL, najmočnejši hokejski ligi na svetu, se začenja končnica, v kateri se bodo čim dlje poskušali prebiti tudi hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem na čelu. Kralji so lani končali štiriletni post, kar se tiče uvrščanja v končnico, v kateri bodo igrali devetič, odkar je njihov član slovenski hokejski as.

Redni del so končali s 47 zmagami in 35 porazi (deset po podaljšku/kazenskih strelih), zbrali so 104 točke, kar jih je uvrstilo na peto mesto zahodne konference, tretje v pacifiški diviziji.

"Sezona je bila zelo, da se ne bom preveč pohvalil, zelo suverena. V nobenem delu sezone nismo zaostajali za končnico kot v prejšnjih letih. Od samega začetka, že z dobrim štartom, smo nadgrajevali našo igro in bili vseskozi na mestih, ki peljejo v končnico. Tam smo se vrteli, in mislim, da smo na to sezono lahko ponosni, a delo se začenja šele zdaj. Igra ni bila drugačna. Sistem je bil približno enak, kot smo ga igrali zadnjih nekaj let. Ekipa kot sama je bila boljša tako na ledu kot na papirju, kar se je tudi pokazalo. Dobili smo veliko potrebnih izkušenj za nekatere mlade igralce. Tudi v lanski končnici. Vse se je razvijalo proti končnici. Vedeli smo, da nam pomeni uvrstitev v končnico velik korak naprej. Pot ni bila lahka, to moramo reči, a igrali smo dobro. Zdaj smo zasluženo tam. Zdaj se začenja vse skupaj, tisti pomembni, najbolj zabavni del," je misli po rednem delu za svojo spletno stran strnil Kopitar.

Anže Kopitar je še 15.s sezono končal na prvem mestu po točkah med Kralji. Foto: Reuters

Pred Kopitarjem uspelo le Howeu

Za 35-letnikom je 17. sezona rednega dela, še 15. jo je končal na prvem mestu po točkah med Kralji. To je v vsej zgodovini lige pred tem uspelo le še Gordieju Howeu. Gorenjec je na 82 tekmah vknjižil 74 točk, 28 zadetkov in 46 asistenc. Le štirikrat je v rednem zbral več točk.

"V to sezono sem šel optimistično, če govorim samo o individualni sezoni. Na začetku morda ni bilo videti najbolje, a potem sem ujel svoj ritem in v drugem delu se je vse skupaj poklopilo. Počutim se dobro. V ekipi sem med starejšimi igralci, trenutno celo najstarejši, a leta so samo številka. Še vedno se na ledu počutim zelo dobro. Zelo rad igram in upajmo, da se letos zgodi spet nekaj dobrega v juniju," je Kopitar dejal o svojem točkovnem prispevku.

Kopitarjevih 17 sezon v številkah



"Edmonton ima boljšo ekipo kot lani, a tudi mi smo boljša ekipa kot lani"

A kar se je dogajalo v rednem delu, bo treba hitro pozabiti, končnica je zgodba zase, poudarja kapetan Kraljev, ki se bodo, tako kot lani, v prvem krogu končnice pomerili z Edmonton Oilers. Lani je na odločilni sedmi tekmi zmagala kanadska ekipa, ki ima v svoji vrsti dva najbolj učinkovita napadalca po točkah v vsej ligi.

Udarni dvojec Edmontona Leon Draisaitl - Connor McDavid je v rednem delu skupaj zbral 281 točk. Foto: Guliverimage

Kapetan Connor McDavid je najboljši strelec (64 golov) in asistent (89) lige, na 82 tekmah je zbral neverjetnih 153 točk. Drugi je Nemec Leon Draisaitl, ki je zbral na 80 tekmah 128 točk (52 golov, 76 asistenc). Prek stotice je v rednem delu prišel tudi Ryan Nugent-Hopkins (37 golov, 67 asistenc).

Edmonton je na zadnjih 15 tekmah rednega dela izgubil le enkrat, dvakrat je v tem času premagal tudi Kralje (2:0, 3:1). Moštvi sta se sicer v tej sezoni pomerili štirikrat, na prvih dveh srečanjih so zmagali Kalifornijci (3:1, 6:3).

"Serija bo zagotovo dobra, tako kot lani. Igrati bomo morali svoj najboljši hokej, tako pač je. V končnici je vsaka ekipa, s katero se pomeriš, zelo dobra ekipa. Odigrati moramo, kot znamo, kot smo že odigrali vso letošnjo sezono. Upam, da se bo vse skupaj izšlo. Smo bolj samozavestni kot lani. Vemo, da nas je ravno Edmonton izločil v končnici, tako da se bomo poskusili maščevati za lani. Lani smo imeli nekaj poškodovanih igralcev, ki tiste serije niso mogli igrati. Edmonton se je letos okrepil, tako da mislim, da so boljša ekipa kot lani. Vem pa, da smo tudi mi boljša ekipa kot lani. Mislim, da bo dobra serija, in če bomo igrali tako, kot moramo in znamo, zna biti zanimivo in, normalno, upamo, da bomo uspeli," pred začetkom bitke konferenčnega četrtfinala razmišlja Kopitar in optimistično dodaja: "Imamo dobro ekipo. Vratarja sta bila super, branilci so igrali zelo dobro, tudi mi spredaj smo dali kar nekaj golov. Ravnovesje oziroma ravnotežje med vsem skupaj je dobro, gremo optimistično v to serijo."

Edmonton ima najboljši power-play v zgodovini lige − 32,4-odstotni.

Končnico začenjajo v Kanadi. Foto: Reuters

Kralji bi lahko pogrešali dva pomembna napadalca: Kevina Fialo (72 točk; 23 golov, 49 asistenc) in Gabriela Vilardija (41 točk, 23 golov, 18 asistenc), medtem ko bi se branilec Alexander Edler lahko vrnil v postavo.

Serijo na štiri zmage začenjajo na terenu Edmonton Oilers, saj je ta redni del končal pred Kralji, na drugem mestu pacifiške divizije. Po dveh tekmah v Kanadi se bo serija za dva obračuna preselila v Kalifornijo, morebitne nadaljnje tekme bodo v Edmontonu, Los Angelesu in spet v Edmontonu.

Kralji so serijo končnice zadnjič dobili leta 2014, ko so osvojili drugi Stanleyjev pokal.