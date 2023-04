Po skromnih sezonah sledi več trenerskih menjav

Lastniki moštev Columbus Blue Jackets, Anaheim Ducks in Washington Capitals so se po koncu redne sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL odločili za menjavo trenerjev. Brad Larsen ni več trener Columbusa, Dallasa Eakinsa so odpustili pri Anaheimu, že pred tem se je Peter Laviolette razšel z Washingtonom.

Skupno pri vseh treh odstavljenih trenerjih je, da jim je spodletelo svoje ekipe popeljati v letošnjo končnico prvenstva in boje za Stanleyjev pokal.

Modri jopiči iz Columbusa so končali na zadnjem mestu vzhodne konference z izkupičkom zgolj 25 zmag na 82 tekmah in so že tretje leto zaporedoma izpustili končnico. "Ta sezona je bila še toliko bolj polna razočaranj za nas, odgovornost za to pa je na vseh nas," je dejal generalni direktor Blue Jackets Jarmo Kekalainen.

"Brad je bil del naše organizacije že več kot desetletje in izjemno smo hvaležni za njegovo trdo delo in številne prispevke, tako na ledu kot izven njega, v tem času."

Petinštiridesetletni Larsen je vodenje Columbusa prevzel junija 2021, potem ko je bil sedem sezon pomočnik prejšnjega glavnega trenerja modrih jopičev Johna Tortorelle.

Modri jopiči so se uvrstili med zadnje tri ekipe v ligi NHL tako po najslabšem izkupičku pri doseganju zadetkov kot v obrambi.

Anaheim najskromnejša ekipa sezone

Hokejisti iz Anaheima so z zgolj 23 zmagami na 82 tekmah pristali povsem na repu ligaške razpredelnice. Sezono pa so končali z neslavnim rekordom 13 zaporednih porazov.

Dallas Eakins se je poslovil od trenerskega stolčka Anaheima. Foto: Guliverimage

"To je bila zelo težka odločitev, ki je prišla po skrbnem in temeljitem premisleku," je dejal generalni direktor Ducks Pat Verbeek.

Sedeminpetdesetletni Eakins je na položaju glavnega trenerja Anaheima preživel štiri sezone, potem ko je po sezoni 2018/19 zamenjal Boba Murrayja. Ducks so se nazadnje uvrstili v končnico leta 2018.

Laviolette ni več trener Washingtona

Vodilni pri Washington Capitals in glavni trener Peter Laviolette so se dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe. Oseminpetdesetletni Laviolette je vodenje ekipe iz prestolnice ZDA prevzel leta 2020 kot zamenjava za Todda Reirdena.

Prestolniki so se pod vodstvom Lavioletta v prvih dveh sezonah uvrstili v končnico, vendar jim ni uspelo napredovati čez prvi krog. Ta sezona je bila za Washington popolno razočaranje, saj se ekipa komaj drugič v zadnjih 16 sezonah ni uvrstila v končnico.

Washington je z izkupičkom 35 zmag in 80 točk na 82 tekmah za 12 točk zgrešil končnico. Washington je v razvrstitvi vzhodne konference zasedel 13. mesto.