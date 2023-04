Anže Kopitar bo del posebne zgodbe: Česa takšnega si nisem mislil

Hokejisti Los Angeles Kings in Arizona Coyotes bodo septembra del prav posebnih tekem, v sklopu NHL Global Series bodo sodelovali na prvi NHL tekmi na južni polobli. Ekipi bosta palice na dveh pripravljalnih obračunih prekrižali v Melbournu. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je ob tem povedal, da si nikoli ni mislil, da bo Down Under, v Avstraliji, kdaj del hokejske tekme, a da spodbuja tovrstno popularizacijo športa.

Nacionalna hokejska liga (NHL) in Združenje igralcev nacionalne hokejske lige (NHLPA) sta danes naznanila, da bo NHL Global Series moštvi Los Angeles Kings in Arizona Coyotes odpeljala v Avstralijo.

Tam bosta 23. in 24. septembra odigrali dve pripravljalni srečanji pred novo sezono, in to v sloviti Rod Laver Areni v Melbournu.

"Vsekakor si nisem mislil, da bom šel kdaj Down Under zaradi hokeja, s svojo hokejsko opremo, a to bo super za igro, za naš šport, da se pokaže na novem trgu. Upam, da bo šlo vse po načrtih, da se bomo zabavali, predvsem pa predstavili hokej v Melbournu," je za NHLPA dejal kapetan Kraljev Anže Kopitar.

NHL tekma v Pragi iz leta 2019 Foto: Grega Valančič/Sportida

To bo premierna NHL tekma v Avstraliji. Vodstvo tekmovanja si z Global Series prizadeva zvišati rast in priljubljenost hokejske igre po vsem svetu.

Kralji so nazadnje dve pripravljalni tekmi igrali na Kitajskem leta 2017, že pred tem pa v Avstriji (2007) in Nemčiji (2011), tekme rednega dela sezone pa so igrali v Veliki Britaniji (2007), Nemčiji (2011) in na Švedskem (2011).

Kojoti iz Arizone so leta 2010 eno pripravljalno tekmo igrali v Latviji in dve tekmi redne sezone na Češkem.