Kopitar podal za vse tri gole LA Kingsov, a ...

Adrian Kempe je zadel za 1:2 v osmi minuti druge tretjine, ob koncu 13. minute tega dela igre je na 2:2 izenačil Viktor Arvidsson, Kempe je nato znižal na 3:4 v sedmi minuti zadnjega dela. Ob izenačujočem golu Kings je bil poleg Anžeta Kopitarja asistent tudi Kempe, ki je prav tako kot Hrušičan dosegel tri točke.

Brat Hut je po minuti in 50 sekundah zadnje tretjine Colorado dokončno popeljal v vodstvo. V prvi ni bilo golov, v drugi pa sta prva gola gostov prispevala Denis Malgin in Alex Newhook v razmaku minute in dveh sekund. Prvega po minuti in 28 sekundah drugega dela igre. Malgin, Švicar ruskih korenin, je bil drugič strelec 26 sekund pred drugim golom Kempeja. Ta je postavil končni izid že po šestih minutah in 44 sekundah tretje tretjine.

Nadaljuje pa se hud boj za zadnje vstopnice za konferenčni četrtfinale. Na zahodu sta se pomerila neposredna tekmeca, trenutno osmi Winnipeg Jets so z 2:0 premagali desete Nashville Predators, deveti Calgary Flames pa so šele po streljanju kazenskih strelov s 3:2 premagali že odpisane Vancouver Canucks. Na vzhodu so pomembne točke dosegli Florida Panthers in Pittsburgh Penguins, izgubili pa so New York Islanders.

Liga NHL, 8. april:

Lestvica