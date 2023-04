Kopitarjevi na derbiju zahoda

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči v ligi NHL pomerili z vodilnim moštvom zahodne konference Vegas Golden Knights. LA Kings so tretji tako v zahodni konferenci kot tudi pacifiški diviziji, mesto v končnici so si že priborili, do konca rednega dela pa si bodo poskušali le še izboljšati izhodišče.

Na vrsti je derbi pacifiške divizije in zahodne konference. Vodilni Vegas Golden Knights imajo po 78 odigranih tekmah štiri točke prednosti pred LA Kings, med moštvoma je z odigrano tekmo več Edmonton (103 točke). Te tri ekipe so si že zagotovile mesto v play-offu, na lestvici zahoda pa Kopitarjevim Kraljem za ovratnik dihajo še Colorado Avalanche, ki sicer vodijo v centralni diviziji. Tudi Dallas Stars in Minneosta Wild imata za kalifornijsko ekipo le dve točki zaostanka.

Zmaga bi tako Kraljem prišla zelo prav, med moštvoma gre tudi za prestiž. V tej sezoni sta se namreč pomerila že štirikrat, izid v zmagah je izenačen na 2:2. Golden Knights so dvakrat zmagali v Los Angelesu, enkrat so Kralji ubranili domačo trdnjavo, nazadnje, 8. januarja letos pa so Kopitar in druščina visoko zmagali na edinem gostovanju v Las Vegasu (5:1). V noči na petek gostujejo še drugič v tej sezoni.

Liga NHL, 6. april

Lestvica

