Pestro v Kopitarjevi diviziji

Anže Kopitar in LA Kings so danes zgidaj zjutraj po slovenskem času prišli do svoje 46. zmage v tej sezoni lige NHL, že pred časom so si zagotovili tudi mesto v končnici, vprašanje je le še, s kakšnega izhodišča bodo šli v zaključne boje sezone. Do konca rednega dela kralje čaka le še ena tekme, njihovi tekmeci v tihomorski diviziji pa jih morajo odigrati nekaj več. Vsi bodo na delu že v noči na sredo.

Seattle Kraken teoretično še ogrožajo LA Kings in njihovo šesto mesto na lestvici zahodne divizije oziroma tretje v tihomorski diviziji. Kraken imajo ob tekmi manj le dve toči zaostanka, v noči na sredo pa se bodo spopadli z vodilnim moštvom zahoda in svoje divizije, Vegas Golden Knigths. Ti za dve točki bežijo Edmontonu, tega čaka spopad s Coloradom, tretjo ekipo zahoda in vodilno centralne divizije. Oilers in Avalanche na lestvici loči le točka.

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings zadnja tekma rednega dela sezone čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v mestnem derbiju spopadli z Anaheim Ducks. Za te bo to zadnja tekma sezone, saj v končnici ne bodo igrali, Kopitarjeve pa čaka "play-off" in borba za Stanleyjev pokal.

Liga NHL, 11. april

Lestvica

