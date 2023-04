Kralji redni del končali z zmago, konec ere v Chicagu

Kralji so za konec rednega dela s 5:3 premagali Anaheim in zasedli peto mesto zahodne konference. Adrian Kempe je k tej prispeval tri gole in asistenco, Kopitar pa gol.

Kralji so za konec rednega dela s 5:3 premagali Anaheim in zasedli peto mesto zahodne konference. Adrian Kempe je k tej prispeval tri gole in asistenco, Kopitar pa gol. Foto: Guliverimage

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s soigralci moštva Los Angeles Kings za konec rednega dela s 5:3 premagal odpisane kalifornijske tekmece Anaheim. 35-letnik je k zmagi prispeval gol in še 15. sezono redni del končal na vrhu točkovne lestvice Kraljev (zbral jih je 74). Igralec tekme je bil švedski napadalec Adrian Kempe, ki je vknjižil tri gole in asistenco. Kralji so redni del končali na petem mestu zahoda, tretjem pacifiške divizije. V Chicagu je bilo čustveno. Dolgoletni kapetan Jonathan Toews, ki je NHL kariero leta 2007 začel v klubu iz vetrovnega mesta je za Chicago odigral še zadnjo tekmo in vknjižil zadetek. Vodstvo kluba je oznanilo, da s Toewsom, ki je za Chicago odigral 1.067 tekem ne bodo podaljšali sodelovanja.

V najmočnejši hokejski ligi na svetu je bil na sporedu še predzadnji dan rednega dela, v katerem je zgodovino po številu zmag (65) in točk (135) pisal Boston Bruins. Ta je za konec rednega dela s 5:4 slavil pri Montreal Canadiens.

Boston Bruins so redni del končali z rekordnimi 65 zmagami 135 točkami. Foto: Guliverimage

V zahodni konferenci je prvo mesto pripadlo Vegas Golden Knights, Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja pa je končalo na petem. Kralji so na zadnji tekmi rednega dela gostovali pri najbolj skromni ekipi sezone Anaheim Ducks in zmagali s 5:3.

Troy Terry je v tretji minuti povedel domače v vodstvo, a je ob koncu uvodne tretjine Kopitar s svojim 28. golom sezone izenačil. Sredi obračuna sta Adrian Kempe in Trevor Moore z zadetkoma v razmaku manj kot minute povedli s 3:1. Gostitelji so v začetku zadnjega dela znižali na 2:3, a je Kempe z drugim golom na tekmi znova poskrbel za +2. Trevor Zegras je pet minut pred koncem obračuna znova približal Anaheim, ki si je v nadaljevanju nabral precej kazenskih minut in izenačenje lovil brez vratarja. Kralji so to izkoristil, Kempe je po podaji Kopitarja in Matta Roya s hat-trickom v prazen gol postavil končnih 5:3.

Vrhunci srečanja med Anaheimom in LA Kings:

Kopitar 15. sezono z največ točkami med Kralji

35-letni Kopitar je še 15. sezono končal na vrhu točkovne lestvice Kraljev. Na 82 tekmah je zbral 74 točk (28 golov, 46 asistenc), dve manj je zbral švicarski napadalec Kevin Fiala, ki pa je zaradi poškodbe v rednem delu sodeloval le na 69 tekmah.

Toews se je po 15 letih poslovil z zadetkom

Zadnjo tekmo v dresu Chicago Blackhawks je odigral dolgoletni kapetan kluba in eden ključnih členov ob osvajanju treh Stanleyjevih pokalov Jonathan Toews. 34-letni napadalec je ob porazu v podaljšku proti Philadelphii vpisal zadnji zadetek za Chicago, za katerega je igral vse od sezone 2007/08 in zanj odigral 1.067 tekem rednega dela, temu pa dodal še 137 tekem končnice.

Dolgoletni kapetan Chicago Blackhawks Jonatahan Toews je odigral še zadnjo tekmo v dresu Chicaga, katerega član je bil od leta 2007. Foto: Guliverimage

Liga NHL, 13. april

Lestvica

