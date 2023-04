Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar v ospredje sicer vselej postavlja dosežke ekipe, a tudi njegovih osebnih, ki so pogosto samoumevni, znova ne gre spregledati. Foto: Guliverimage

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, vrsto let kapetan Los Angeles Kings, v ospredje razumljivo vselej postavlja dosežke ekipe, a tudi njegovih osebnih, ki so tudi po mnenju trenerja Kraljev Todda McLellana včasih samoumevni, znova ne gre spregledati. Za njim je že 17. sezona rednega dela najmočnejše hokejske lige na svetu. Še 15. je končal na vrhu točkovne lestvice kalifornijskega kluba, na večnih lestvicah franšize pa znova prehiteval ikone kluba, v dresu katerega ga le še štiri tekme rednega dela ločijo od rekorda po številu odigranih tekem. A še preden bi ta lahko padel, bo s soigralci v ponedeljek začel končnico. Za napredovanje v konferenčni polfinale se bodo, kot lani, merili z Edmonton Oilers.

Za 35-letnim Slovencem je redni del 17. sezone lige NHL, po katerem je še 15. na vrhu točkovne lestvice svojega moštva. Le v svoji premierni sezoni in sezoni 2016/17 ni zbral največ točk.

V rednem delu sezone je odigral prav vseh 82 tekem in vknjižil 74 točk, 28 zadetkov in 46 asistenc. Le štirikrat je v rednem zbral več točk. Kopitar je še enkrat dokazal, da sta njegovi pripravljenost in zavzetost na izjemno visoki ravni.

Za Hrušičanom se je zvrstil švicarski novinec v dresu Kraljev Kevin Fiala, ki bi kapetana po točkah najverjetneje prehitel, a je zaradi poškodbe odigral 69 tekem, na teh pa vpisal 72 točk, 23 golov in 49 asistenc, s čimer je prvi asistent kalifornijskega moštva. Prvi strelec zasedbe je tako kot lani Adrian Kempe, ki je 41-krat zatresel mrežo tekmecev, temu pa dodal še 26 asistenc. Med branilci že vrsto let prevladuje Drew Doughty (devet golov in 43 asistenc na 81 tekmah).

Kralji se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Edmontonom. Foto: Reuters Kralji so se, odkar zanje igra Kopitar, v končnico uvrstili devetkrat, sam bo v izločilnih bojih letos tekmoval osmič, saj jo je leta 2011 zaradi poškodbe gležnja spremljal kot gledalec. Tako kot lani bodo prvi krog končnice igrali z Edmonton Oilers (lani so po sedmi tekmi napredovali Naftarji). A še preden se ta v ponedeljek začne, smo se ustavili pri Kopitarjevih številkah sezone.

"Včasih ga jemljejo za samoumevnega" Todd McLellan opozarja na to, da je Kopitarjev doprinos včasih preveč samoumeven. Foto: Guliverimage "Mislim, da Kopitarja navijači, mediji, včasih tudi trenerji in soigralci jemljejo za nekako samoumevnega in da je to narobe, saj naredi ogromno stvari za ekipo kot celoto. Vidimo ga, da dela prave stvari na ledu, prav tako zunaj ledu, ima vodstvene sposobnosti, s katerimi je v oporo ne le mladim igralcem, ampak tudi veteranom," je po koncu Kopitarjeve 17. sezone rednega dela dejal trener Kraljev Todd McLellan.

Vse bližje temu, da postane Kralj z največ odigranimi tekmami

Kopitar se že vrsto let druži z legendarnimi imeni tega kluba in jih iz sezone v sezono prehiteva, tudi zadnja ni bila izjema. Slovenec je eden od petih hokejistov, ki so za klub iz mesta angelov odigrali vsaj tisoč tekem. Še več, Kopitar je nedaleč od tega, da postane hokejist z največ odigranimi tekmami rednega dela v dresu Kraljev. Trenutno je pri 1.292 tekmah, pred njim je le še upokojeni Dustin Brown (1.296).

Le še štiri tekme rednega dela manjkajo Kopitarju, da po številu odigranih tekem v dresu Kraljev ujame rekorderja Dustina Browna. Foto: Guliverimage/Getty Images

S 393 zadetki je Gorenjec na četrtem mestu večne lestvice Kraljev, največ, 557, jih je dosegel Luc Robitaille. V kategoriji asistenc (748) je Kopitar na drugem mestu, legendarni Marcel Dionne je le še devet asistenc pred njim (757). Po številu točk (1.141) je na tretjem mestu prehitel Dava Taylorja.

Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je s 65 goli na drugem mestu vseh časov LA Kings, pred njim je s 73 le še Robitaille.