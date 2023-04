Noro, kakšen preobrat! Kopitar veliki junak Los Angelesa! #video

Anže Kopitar je pomagal Los Angelesu do velike zmage v Edmontonu z zadetkom in tremi podajami!

Anže Kopitar je pomagal Los Angelesu do velike zmage v Edmontonu z zadetkom in tremi podajami! Foto: Reuters

V noči na torek se je s prvimi štirimi tekmami začela končnica lige NHL. Na ledu je bil tudi Anže Kopitar in se še kako izkazal. Los Angeles Kings so na prvi tekmi premagali Edmonton s 4:3. Po drugi tretjini so zaostajali z 0:2, v 49. minuti z 1:3, a je nato sledil preobrat. Gostje iz Kalifornije so izsilili podaljšek, 17 sekund pred koncem je v polno za 3:3 zadel prav Kopitar, nato pa je Hrušičan s podajo, že tretjo na tej tekmi, pomagal Kraljem do zmagovitega zadetka v podaljšku. Dosegel ga je Alex Iafallo, Los Angeles pa se je tako veselil sladkega maščevanja, saj je lani izpadel v končnici prav proti Edmontonu.

Zmagoviti zadetek Los Angelesa na tekmi v Edmontonu:

THAT'S AN LA KINGS GAME 1 WIN pic.twitter.com/zFsZNLPVuu — x - LA Kings (@LAKings) April 18, 2023

Zadetek Anžeta Kopitarja za 3:3, s katerim so Los Angeles izsilili podaljšek:

Slovenska članska reprezentanca se pripravlja na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnji mesec gostila Latvija, najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar pa blesti v ligi NHL. Kapetan Los Angelesa je prispeval ogromen delež k dragoceni zmagi nad Edmontonom. Kralji so pokvarili načrte gostiteljem in jih po podaljšku premagli s 4:3. Edmonton, ki ima v svojih vrstah najboljšega strelca rednega dela Connorja McDavida (26-letni Kanadčan je dosegel kar 64 zadetkov, prispeval pa še 89 asistenc), je na dvoboju vodil z 2:0 in 3:1, a mu tudi to ni pomagalo do končne zmage.

Edmonton Oilers so v rednem delu dobili 50 tekem. V končnico so vstopili v vrhunski formi, saj so zmagali na 14 od zadnjih 15 tekem, nato pa so na dvoboju proti Los Angelesu, čeprav so dvakrat vodili z dvema zadetkoma prednosti, ostali brez zmage. Foto: Reuters

35-letni Hrušičan je sodeloval pri vseh zadetkih svoje ekipe. Prispeval je zadetek za izenačenje, dosegel ga je 17 sekund pred koncem, v statistiko pa se vpisal še s tremi podajami! Pri gostih je dvakrat v polno zadel Adrian Kempe, končno zmago pa je, podala sta mu Kopitar in Viktor Arvidsson, v podaljšku zagotovil Alex Iaffalo.

Veselje hokejistov Los Angelesa po razburljivem srečanju v dvorani Rogers Place v Edmontonu, kjer so utišali domače privržence hokeja. Foto: Reuters

Ko so se lani pomerili v prvem krogu končnice, so Kings vodili s 3:2 v zmagah, nato pa so Oilers pripravili preobrat in napredovali. Ekipa iz Los Angelesa se ni uvrstila v drugi krog končnice že vse od leta 2014, ko so nato drugič dvignili Stanleyjev pokal.

Veselje navijačev Los Angelesa ob izenačenju Kopitarja na 3:3 in zmagovitem zadetku Iafalla:

WATCH PARTY WAS CHAOS 😱 pic.twitter.com/1WKkL9SZGu — x - LA Kings (@LAKings) April 18, 2023

