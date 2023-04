Ali hudičem grozi metla?

V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji prvega kroga končnice. Zanimivo bo videti, ali se lahko New Jersey Devils poberejo po dveh bolečih porazih proti New York Rangers na domačem ledu. Serija se je zdaj preselila v New York, Rangers pa si lahko na naslednjih dveh domačih tekmah že priborijo drugi krog. Serije Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights, Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs in Seattle Kraken - Colorado Avalanche so po prvih dveh tekmah izenačene na 1:1 v zmagah.