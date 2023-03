Noč, ki ji je spremenila življenje #video

Ana Čakvetadze je bila na teniški svetovni lestvici WTA najvišje uvrščena na peto mesto. V svoji karieri je v vitrino postavila osem turnirskih lovorik. Zadnjo je leta 2010 osvojila ravno v slovenskem Portorožu. Med drugim je igrala v polfinalu OP ZDA in v četrtfinalu OP Francije in OP Avstralije. Prav tako pa je z Rusijo zmagala v takratnem pokalu Fed.

Ana Čakvetadze je z rusko reprezentanco zmagala pokal Fed. Foto: Guliverimage

S tenisom se je začela ukvarjati pri osmih letih. Med profesionalke je prestopila leta 2003, njena športna pot pa se je vzpenjala vse do leta 2007. Konec tistega leta je prišlo do neljubega oziroma grozljivega dogodka, ki je Ani življenje postavil na glavo. V hiši njenih staršev se je namreč zgodil grozovit rop in od takrat je šla njena športna pot le še navzdol. Svojo kariero je zaradi poškodb leta 2013 končala veliko prekmalu. Pred časom pa je v enem izmed intervjujev priznala, da je tisti rop pri njej pustil večne posledice.

Ana Čakvetadze je v svoji karieri osvojila osem turnirskih lovorik. Foto: Guliverimage

Pred dvema letoma se je nekdanja teniška igralka v enem izmed podkastov (A Voz de Tenis) razgovorila o tisti noči, ki jo opisuje kot enega najtežjih obdobij v njenem življenju.

Ana Čakvetadze se je konec leta 2007 vrnila iz Belgije, kjer je z Justine Henin igrala ekshibicijski dvoboj. Bili so utrujeni od potovanja in šli zato kmalu v posteljo. "Nenadoma me je ob treh zjutraj nekaj prebudilo. V hiši je bilo pet moških. Ležala sem in nisem razumela, kaj se dogaja. Nosili so maske, imeli so temna oblačila in videti so bili ogromni."

Prepričana je, da je bil rop skrbno načrtovan

Iz druge sobe je slišala krike in vedela je, da gre za njenega očeta. Zgrabila jo je panika in priznala je, da je mislila, da so to njeni zadnji trenutki življenja. Takrat ni vedela, da so njenega očeta s pištolo udarili po glavi, saj so bili roparji oboroženi s pištolam in noži.

"Bilo je grozljivo. Vedeli so, kdo sem, in vedeli so, da sem dobila Rolex iz ekshibicijskega turnirja, na katerem sem igrala dan pred tem. To ni bil naključen rop. Zagotovo so ga kar nekaj časa načrtovali."

Večkrat se je spraševala, zakaj se je to zgodilo prav njej. Foto: Guliverimage

"Poskušala sem iti ven iz sobe, ampak sta me dva moška zvezala vrvjo. Zapestja so mi tako močno zavezali, da rok še nekaj dni po tistem nisem čutila. Grozili so nam in tepli moje starše, da so lahko prišli do sefa. Nenadoma je eden od moških, ki je bil z gospodinjo v hiši za goste, začel preostale priganjati, da morajo oditi. Nisem mogla videti vseh, sem pa vse slišala iz svoje sobe. Pobrali so vse, kar so našli," se je spominjala tiste noči Čakvetadze.

Ta izkušnja pa ji je pustila hude posledice. Njeni starši še vedno živijo v tej hiši, a sama težko vstopi vanjo in ne želi predolgo biti v njej. Svoji hčerki pusti, da je tam največ tri ali štiri ure na dan, ko obišče njene starše. "Iskreno sem želela hišo prodati. Še vedno se zelo živo spominjam tiste noči, toda moji straši so navajeni živeti tam. Danes je veliko bolj varno, vendar se sama tam več ne vidim."

Ni prepričana, do so ujeli prave roparje

"Večkrat sem se vprašala: 'Zakaj se je to meni zgodilo?' Določenih stvari v življenju ne moreš nadzorovati. Lahko bi bilo še veliko huje. Še vedno sem živa, moji straši so živi, moj brat je še vedno tukaj, vsi so zdravi," je razlagala Ana, ki še danes ni prepričana, da so ujeli prave roparje.

Policija jim je razkrila, da so ulovili skupino ljudi različnih narodnosti. Sami so sumili, da je vpleten nekdo od bližnjih, saj so takrat menjavali streho garaže, skozi katero so prišli v hišo.

Leta 2007 je imela nekdaj peta igralka sveta zelo uspešno sezono. Pričakovala je, da bi bila sezona 2008 še boljša, a na žalost je po ropu šla njena kariera samo še navzdol. Vseeno je bila vesela, da je lahko spet igrala tenis, saj je mislila, da je bil tisto njen zadnji večer v življenju.

Foto: Guliverimage

Največja napaka je bila, da si ni vzela čas za počitek

Čeprav je imela podporo vseh in je po neljubem dogodku lahko kmalu nadaljevala treninge, nikoli več ni bila na isti ravni kot pred tem. Leta 2008 je zmagala turnir v Parizu, ampak je bilo tudi več neprijetnih porazov. Poleg tega je od novinarjev vseskozi dobivala vprašanja o ropu in to je psihološko še dodatno vplivalo na njo.

"Leta 2008 sem imela visoka pričakovanja, a je postajalo vedno slabše. Prizadelo me je. Izgubila sem mesta, izgubila sem točke … Nisem se mogla pripraviti na turnirje. Moja največja napaka je bila, da si takrat nisem vzela dveh ali treh tednov časa za trening, nato pa šla igrat turnirje. Tega nisem želela narediti, ker sem želela igrati več in več, nisem pa trenirala."

Včasih je šla čez svojo mejo in za to tudi plačevala davek. Foto: Guliverimage

Priganjala se je do te mere, da se je zgrudila na igrišču

Ana Čakvetadze po svoji karieri priznava, da se je preveč priganjala, saj pri človeku vedno obstajajo meje. Še zelo dobro se spominja dvoboja iz leta 2011, ko je na turnirju v Dubaju igrala proti Caroline Wozniacki in se sredi dvoboja zgrudila.

"Že pred turnirjem sem bila zelo bolna. Že ko sem bila v Moskvi, me je začel boleti želodec in imela sem občutek, da sem res bolna. Starši so mi govorili, naj ne grem igrat, a sem vztrajala. Simptomi so se vrnili še dvakrat, v Indian Wellsu in Stuttgartu. Moja glavna napaka je bila, da sem šla igrat v Dubaj. Morala bi si vzeti nekaj počitka. Po Stuttgartu sem bila dva tedna v bolnišnici in počutila sem se bolje. Po tistem se to ni več zgodilo."

Foto: Guliverimage

Kmalu po tistem je spoznala, da je bolje, da postavi lopar v kot in se v življenju posveti drugim stvarem. Svoj zadnji dvoboj je odigrala 2012, leta 2013 pa se je odločila, da konča kariero.

"Po navadi si želiš igrati do 30. leta, jaz pa sem zaradi kronične poškodbe hrbta kariero končala pri 25 letih. Danes imam še vedno nekaj težav, vendar lahko živim normalno življenje.

Ana Čakvetadze je imela uspešno športno kariero, ampak prepričana je, da bi bila brez zapletov lahko še veliko boljša. Danes je še vedno povezana s tenisom in dela kot komentatorka.

