Legenda smučarskih skokov. Pa tudi pijanec, nasilnež, pop pevec, striptizer …

"Vse kar sem si želel, je bilo skakati. In skakati. Pa spet skakati," je južnotirolskemu pisatelju Egonu Theinerju, avtorju biografije z naslovom "Matti", povedal legendarni finski smučarski skakalec Matti Nykänen. Letos minevajo štiri leta od njegove prezgodnje smrti, poslovil se je 4. februarja leta 2019. Ljubitelji zimskih športov se ga spominjajo kot enega največjih smučarskih skakalcev v zgodovini, a tudi kot človeka, ki nad svojim življenjem ni imel nadzora. Po športni karieri se je predajal alkoholni omami in s škandali polnil strani tabloidov in celo pristal v zaporu. Tudi v naši Planici je svoj čas zmagoval in rušil rekorde.

Legendarni finski skakalec Matti Ensio Nykänen velja za enega največjih vseh časov. Njegov rekordni izplen 46 zmag je zrušil šele avstrijski as Gregor Schlierenzauer (53 zmag) leta 2013, njegove štiri zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala je šele leta 2007 izenačil poljski zvezdnik Adam Malysz. Nykänen je osvojil tudi štiri zlate in eno srebrno olimpijsko medaljo na igrah v Sarajevu 1984 in Calgaryju 1988, pa pet zlatih medalj s svetovnih prvenstev (štiri na ekipnih tekmah), kar petkrat pa je popravil svetovni rekord na letalnicah. Trikrat leta 1984 v Oberstdorfu (182, 182 in 185 m), pa nato leto kasneje na Velikanki bratov Gorišek v Planici rekord popravil na 187 in nato kot prvi človek preletel 190 metrov. Njegov najdaljši polet je meril 191 metrov.

"Padal je iz komično absurdnih situacij v naravnost tragične"

A v Planici je zmagoval tudi na predhodnici skakalnice, na kateri te dni poteka svetovno nordijsko prvenstvo, na srednji Bloudkovi je zmagal v letih 84 in 86. Svojo zadnjo, 46. zmago je dosegel 1. januarja leta 1989 v Garmisch-Partenkirchnu, leta 1991 je končal tekmovalno kariero. Že do tedaj je bilo znano, da rad globje pogleda v kozarec in ne mara avtoritete, pozornosti javnosti, medijev, … Že vodstvo finske reprezentance je imelo precej dela z obvladovanjem temperamentnega zvezdnika, ko pa se je upokojil, pa je šlo le še na slabše.

Na olimpijskih igrah v Calgaryju je osvojil zlato tako na mali kot veliki skakalnici. Foto: Guliverimage

Zdi se, da je imel le na skakalnici popoln nadzor nad sabo in svojim življenjem, brez skokov se je popolnoma izgubil, naslednji dve desetletji in pol sta finska in svetovna javnost spremljali škandal za škandalom. "Padal je iz komično absurdnih situacij v naravnost tragične. In spet nazaj," je v profilu enega največjih finskih športnikov leta 2015 za spletno stran finske nacionalne televizije Yle zapisal Sam Kingsley. Tedaj, štiri leta pred smrtjo, je izgledalo, da se je Nykänen vendarle nekoliko umiril in spet prevzel nadzor nad svojim življenjem. Dobil je nagrado za življenjsko delo, prvič je bil povabljen na tradicionalni "ples neodvisnosti", ki ga vsako leto prireja finski predsednik in ob tem obljubil, da se tam alkohola ne bo niti dotaknil. "Niti povohal ga ne bom, na ples se bom pripeljal z avtom," je dejal, pa še: "Spoštoval bom svetost dogodka. Čeprav najbrž cela država čaka, da se osmešim."

Komedija se je končala v trenutku, ko je začel tepsti ljudi

Pričakovanja javnosti so bila glede na izkušnje razumljiva. Po skakalni karieri se je Nykänen prelevil v pop zvezdnika – izdal je štiri albume, s prvim dosegel zlato naklado in postal drugi finski olimpijski zmagovalec po Tapiu Rautavaari, ki mu je to uspelo – pa za kratek čas tudi striptizer, ko se je znašel v finančnih težavah. "Sprva je bilo smešno, saj je tu priljubljena osebnost, ki počne traparije. Ampak je tudi očitno, da nima nobenega samonadzora, ima pa številne ženske in težave z alkoholom," je za Yle povedal športni novinar tabloida Ilta Sanomat Janne Oivio. "A zame se je komedija končala v trenutku, ko je začel tepsti ljudi," je še povedala.

Po skakalni karieri se je prelevil v pop pevca in izdal štiri albume. Foto: Guliverimage

In res, Matti Nykänen je bil "nasilen pijanec", kot piše Kingsley. To je bila najtemnejša plat finske športne legende. "Jaz sem ga sicer sprejemal kot pozitivno osebnost. V osnovi je bil zelo miren. Sem ga pa videl tudi v drugačni luči. Ob kakšnem pivu preveč je znal biti agresiven. Bil je hitre jeze. Saj veste, pri 50-kilogramskem skakalcu se kakšno pivo hitro pozna," nam je ob smrti šampiona povedal naš legendarni nekdanji skakalec Primož Ulaga. Razkril nam je tudi, kako velika zvezda je bil Nykänen, predvsem na Finskem: "Bil je zvezdnik in velikan našega športa. Predvsem na Finskem smo se lahko vedno znova prepričali o tem, kako pomembna športna osebnost je bil zanje. Vse se je vrtelo okrog njega."

Ljudje bi na temno stran športnega junaka najraje pozabili

In Finci, ki so ga ljubili kot skakalca, so se zgražali nad njegovimi ekscesi, a mu jih tudi odpuščali. Morda celo preveč, meni Oivio : "Časniki pišejo o njegovem nasilništvu, ni ravno, da bi to zamolčali, ampak ljudje bi na to temno stran najraje pozabili. Kot to radi počnemo s športnimi junaki. To je vendarle oseba, ki smo jo občudovali že kot otroci, zato si želiš, da bi se spravila v red. A obstaja velika nevarnost, da se to nasilništvo opravičuje v smislu 'fantje bodo fantje, ko so pijani pač počno neumnosti'."

Z ženo Mervi Tapola. Foto: Guliverimage

In nasilnih izpadov pri Nykänenu ni manjkalo. Večkrat je bil obsojen zaradi napadov. Leta 2004 so ga aretirali, ko je z nožem napadel družinskega prijatelja. Obsojen je bil na 26 mesecev zaporne kazni, a bil izpuščen po manj kot letu dni. Tudi Božič leta 2009 je preživel za zapahi, ker je z nožem napadel ženo, dedinjo podjetja za izdelavo klobas Mervi Tapola. In jo domnevno poskušal zadaviti. Z Mervi Tapola, četrto od petih žena, je bil poročen dvakrat, med letoma 2001 in 2003 ter še drugič med 2004 in 2010. Tapola je v tem času zaradi večih napadov vložila 14 zahtev za ločitev, leta 2006 je zaradi nasilništva presedel šest mesecev. Za zadnji napad je bil obsojen na 16 mesecev zapora zaradi "povzročitve hude telesne poškodbe", Tapola pa je vložila 15., zadnjo zahtevo za ločitev.

V zadniih letih življenja se je le umiril

Leta 2014 se je poročil z zadnjo ženo Pio Talonpoiko in se kot kaže umiril. V zadnjih letih njegovega življenja finska javnost ni dočakala tega, da bi se znova osmešil. V skoke se je vrnil kot trener Harrija Ollija, še enega finskega skakalca, ki je imel težave z alkoholom. Njuno sodelovanje je bilo kratkotrajno. Hodil je na veteranske tekme po Evropi, tudi v Slovenijo je prišel. Leta 2010 je skakal na Svetovnih veteranskih igrah v Žireh.

Tudi v Slovenijo je prišel. Leta 2010 je skakal na Svetovnih veteranskih igrah v Žireh. Foto: Vid Ponikvar

Umrl je malo po polnoči, 4. februarja 2019 na svojem domu v Lappeenranti star 55 let. Tri mesece prej je izvedel, da ima diabetes, vzrok smrti sta vnetje trebušne slinavke in pljučnica. Nekaj ur pred smrtjo se je pritoževal nad vrtoglavico in slabostjo. Imel je tri otroke, dva s prvega in drugega zakona in enega nezakonskega. Nykänen ostaja edini smučarski skakalec, ki mu je uspelo zmagati na vseh petih največjih tekmovanjih v tem športu, na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu, na svetovnem prvenstvu v poletih, v skupnem seštevku svetovnega pokala in na novoletni turneji štirih skakalnic.

