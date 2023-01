Odrezana svinjska glava, ki dviguje prah še po 20 letih

Na travnata igrišča je v pestri zgodovini nogometa priletelo nič koliko nenavadnih stvari, a le redke so vzbudile toliko zanimanja in gneva kot odrezana svinjska glava. Zgodilo se je leta 2002 na derbiju vseh derbijev. Barcelona je na el clasicu gostila Real, Luis Figo, v očeh Kataloncev brezsrčnež, ki je v želji po zaslužku izdal klub in se požvižgal na čast, pa je na lastni koži občutil srd in jezo razočaranih domačih privržencev. In to kako!

O tem, kako predstavlja nogomet nekaj več in lahko zaradi težko nadzorovanih čustvenih izbruhov večkrat povlečemo vzporednice z nepredvidljivimi in burnimi dogodki v življenju, priča tudi naslednja zgodba. Zgodila se je na začetku tisočletja, takrat, ko je veljal Portugalec Luis Figo za najboljšega nogometaša na svetu. Užival je v vlogi ljubljenca navijačev Barcelone, nato pa se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Vsaj za privržence Barcelone.

Katalonce je šokiral drzen in nesramno bogat prestop, kakršen se ne zgodi vsak dan. Njihov najboljši igralec, povrh vsega še kapetan, se je preselil k najbolj osovraženemu tekmecu, ki je gradil zvezdniško zasedbo, polno ''galaktikov''. Figo je oblekel dres madridskega Reala, ki je takrat zanj plačal 44 milijonov funtov (takrat naj bi to znašalo okrog 60 milijonov evrov), kolikor je pač znašala odkupna klavzula v pogodbi. S tem je poskrbel za največji (takratni) prestop v zgodovini nogometa. Padel je svetovni rekord.

Pri Barceloni je odigral pet sezon (1995–2000). Zbral je 248 nastopov, na katerih je dosegel 45 zadetkov in 46 asistenc. Dvakrat je postal španski prvak, dvakrat je osvojil pokal, enkrat superpokal, v Evropi pa je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev in superpokal. Foto: Guliverimage

Navijači Barcelone kar niso mogli verjeti, kako so jim lahko beli baletniki izpred nosa odpeljali najboljšega asa. Razočaranje je bilo ogromno, počutili so se izdane in prevarane, saj je Portugalec, danes eden od tesnih sodelavcev in zagovornikov dela predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, še nekaj dni pred kontroverzno selitvijo zatrjeval, da namerava ostati v Kataloniji.

Postal je izdajalec, izmeček, Juda ...

To je bil prestop, ki je zatresel nogometni svet kot morda še noben. Predsednik Reala Florentino Perez je izpolnil obljubo, s pomočjo katere je zadržal predsedniški stolček, v nadaljevanju pa poleg Figa pripeljal še kopico zvezdnikov, s katerimi je Realu povrnil slavo, ugled in sijaj največjega kluba na svetu. Konec leta 2000 je Figo za ''piko na i'' prejel še zlato žogo, najbolj prestižno individualno priznanje v svetu nogometa. Tudi zaradi zaslug in predstav, ki jih je pokazal v prvi polovici leta v dresu Barcelone, kar je še dodatno zabolelo privržence katalonskega nogometnega ponosa.

Navijači Barcelone so mu zamerili, da mu je šlo pri prestopu k Realu samo za denar ... Foto: Reuters Po selitvi, s katero je postal ''persona non grata'' v Kataloniji, najbolj nezaželena oseba, kar so si jih lahko zamislili navijači, je hitro napočil čas za prvo gostovanje na stadionu, ki ga je poznal kot lastno dlan. Z Realom je sklenil sodelovanje sredi poletja, na Camp Nouu pa prvič nastopil 21. oktobra 2000. To je bilo srečanje, polno žvižgov, negodovanja in žaljivk, a le ni prišlo do resnejših incidentov.

... ob prvem gostovanju na Camp Nouu so ga pričakali številni transparenti ... Foto: Getty Images

Figa so pričakali transparenti in zastave, na katerih so mu navijači, ki jim je še pred nekaj meseci pomenil vse, sporočali, kako je v njihovih srcih postal izdajalec, Juda Iškarijot, izmeček in plačanec. Navijači so sežigali njegove drese in njegove kartonaste podobe. Ko je ob njegovem prihodu na zelenico skoraj sto tisoč navijačev Barcelone zažvižgalo in zavpilo v en glas, se je razvnel tak hrup, da si je šokirani Figo potisnil prsta v ušesa.

... označili so ga za izdajalca vseh izdajalcev, ki je pustil na cedilu nogometno družino Barcelone. Foto: Reuters

Takšen hrup, ki bi ga lahko primerjali z vzletom letala

Manel Vich, legendarni uradni napovedovalec na Camp Nouu, kjer je opravljal delo vse od leta 1956 pa do svoje smrti leta 2016, je veljal za umirjeno in uglajeno osebo. A tudi njega so premagala čustva, občutek izdaje, ko je Barcelona ostala brez priljubljenega kapetana, ki so ga premamili milijoni iz Madrida. Tudi on je pripomogel k temu, da je Figo tisti večer izkusil še večji pekel.

Ko je gostoval v belem dresu na kultnem stadionu Barcelone, se je moral privaditi na stalne koncerte žvižgov, žaljivk in negodovanja občinstva. Foto: Reuters Ko je pred srečanjem prebiral imena nastopajočih, je po tem, ko je prebral ime portugalskega zvezdnika, namenoma za nekaj časa utihnil. Sledil je huronski koncert žvižgov občinstva, eden najglasnejših, kar so jih kdaj zabeležili v Barceloni. Nekateri so šli celo tako daleč, da so silno količino decibelov primerjali celo s tisto, ki nastane ob vzletanju največjega potniškega letala, jumbo jeta.

Vsakič, ko je Figo na tekmi prejel žogo, so sledili novi koncerti žvižgov, proti njemu so poleteli tudi različni predmeti. Čeprav je takrat že izvajal kote za Real, se je temu na Camp Nouu izognil. Namenoma. Preprosto si ni upal stopiti preblizu najbolj bučnih in vročekrvnih navijačev Barcelone, zlasti pripadnikov ultras skupine Boixos Nois.

Ob koncu sezone se je smejalo Figu

Pri Barceloni je bil deležen največje časti, saj je nosil tudi kapetanski trak in predstavljal prvega asa katalonskega kluba, na katerem je slonela prihodnost. Foto: Guliverimage Beli baletniki so se pred več kot 22 leti izgubili v katalonskem navijaškem peklu, kjer ni bilo težko prezreti negativne energije, naperjene nekdanjemu ljubljencu kluba. Katalonci so zmagali z 2:0, to je bilo sladko zadoščenje Blaugrane. Figo se je vrnil v Madrid brez točk in z jasnim sporočilom, kako se je iz oboževanega junaka prelevil v sovražnika številka 1.

No, pozneje, ob koncu sezone 2000/01, se je smejalo Figu. Real je postal španski prvak, Figu pa se je v slačilnici pridružil še francoski umetnik z žogo Zinedine Zidane. Baletniki so po znamenitem voleju Zizouja v finalu lige prvakov 15. maja 2002 na Škotskem proti Bayerju iz Leverkusna postali še evropski prvaki.

Vmes bi se lahko Figo še dvakrat pomeril proti nekdanjim soigralcem, a je zaradi poškodbe in kazni izpustil oba el clasica na stadionu Santiago Bernabeu. Ko pa je napočil trenutek za novo vroče gostovanje, bilo je 23. novembra 2002, ni bilo ovir za nastop.

Julija 2000 je presenetil javnost z odločitvijo, da bo nadaljeval kariero pri madridskem Realu. To je bil takrat največji prestop v zgodovini nogometa, Portugalec se je podpisal pod nov svetovni rekord. Florentino Perez (levo) je tako uresničil obljubo, ki jo je podal navijačem Reala, Figa je z veseljem pozdravil tudi legendarni nogometaš Reala Alfredo di Stefano. Foto: Reuters Po dveh letih se je vrnil na Camp Nou, ki je takrat pokal po šivih. Začel se je cirkus, nogometna predstava, v kateri je privrelo na dan vso sovraštvo in nezadovoljstvo, ki so ga navijači Barcelone čutili do Portugalca. To je bila tekma, ki je popolno opisala dimenzijo rivalstva med največjima kluboma na Pirenejskem polotoku.

Los aficionados del Barcelona celebran el regreso de Luis Figo al Camp Nou, noviembre de 2002. pic.twitter.com/B1YsrEGSzj — Fútbol histórico. (@HistoriaFutbool) January 8, 2014

Vanj je letelo vse. Od vžigalnikov do žogic za golf in ...

Stadion je bil znova razprodan, Figa so pričakale sočne kletvice, žaljiva skandiranja in ponižujoči transparenti. Takrat se je Figo vendarle odločil, da bo izvajal tudi prekinitve. Tako kote kot tudi avte. Pokazal je veliko poguma, saj je vedno, ko se je bližal kotni zastavici in nato skušal izvesti predložek, postal tarča podivjanih fanatičnih privržencev gostiteljev. Vanj so metali vse, kar se je našlo pri roki. Od vžigalnikov, kovancev, sendvičev pa do kozarcev, na igrišču so se znašle tudi žogice za golf, pločevinke piva, celo prazna steklenica viskija. Širok nabor stvari.

Pekel, ki ga je podoživljal Figo, ko je hotel leta 2002 izvajati kot na Camp Nouu:

Throw back to when Luis Figo returned to the Nou Camp with Real Madrid. They literally threw a pig's head at him. pic.twitter.com/EOIXflMWet — FanLeague (@fanleague) April 11, 2017

Figo pa je imel neverjetno srečo, da ga ni zadel niti eden od nevarnih predmetov. Portugalec je pri tem še dodatno prilival olje na ogenj, ko se je ob izvajanjih kotov ironično smehljal in občinstvu v Barceloni dvigoval palec. Sodnik Luis Medina Cantalejo je moral zaradi stalnega obstreljevanja Figa in razgretih navijačev, ki jih ni mogel umiriti niti srčni dolgolasi branilec Barcelone Carles Puyol, prekiniti tekmo za 16 minut. Višek vseh viškov pa je nastopil, ko je ob izvajanju kotov v njegovo bližino priletela še odrezana prašičja glava. Kot simbolni izraz navijačev Barcelone, kaj si mislijo o Figu in njegovi potezi. Tisti, ki je vrgel svinjsko glavo na igrišče, je hotel s tem pokazati, kako je Figo v njegovih očeh pač svinja. Kako je prevaral navijače in jim strl srce.

ON THIS DAY: In 2002, Luis Figo had a pig's head thrown at him as he faced Barcelona after leaving for Real Madrid. pic.twitter.com/c2TdgMPZRj — Squawka (@Squawka) November 23, 2014

Sprva se glava odojka ni znašla v središču pozornosti, pozneje, ko so jo ujeli televizijske kamere in sprožilci na fotoaparatih, pa je prerasla v enega bolj bizarnih primerov izražanja nezadovoljstva nad izdajalskim prestopom donedavnega ljubljenca kluba. Prizor svinjske glave, ki je padla v bližini Figa, je prerasel v eno najbolj odmevnih prigod v zgodovini el clasicov in la lige. Derbi, ki se ga je oprijel vzdevek ''Cochinillo'', kar je katalonski izraz za pujska, se je resda končal brez zadetkov (0:0), a je dvignil ogromno prahu.

V dresu Reala je nastopal pet let (2000–2005). Na 245 tekmah je zbral 56 zadetkov in dosegel 75 asistenc. Dvakrat je postal španski prvak, dvakrat je osvojil superpokal, enkrat je osvojil ligo prvakov in evropski superpokal, leta 2002 pa je postal tudi medcelinski prvak. Foto: Guliverimage

Po vročem dvoboju se je govorilo bolj ali manj le o eni stvari. O tem, kako so navijači Barcelone besno zasuli Figa z najrazličnejšimi predmeti, med katerimi je izstopala odrezana svinjska glava, ki je marsikoga spomnila na enega izmed najbolj kultnih prizorov prvega dela nepozabne filmske trilogije Boter, ko je osebo v postelji pričakalo neprijetno presenečenje, odrezana glava njegovega ljubljenega konja.

Glavo odojka naj bi shranili in jo leta 2004 podali na ogled javnosti, ki si jo je lahko ogledala v sklopu razstave ''Kultne scene na stadionih'', čeprav je bil prisoten dvom, ali gre resnično za tisti del svinje, ki je resnično priletel v bližino Figa na nepozabnem derbiju leta 2002. Foto: Guliverimage

Gaspart in van Gaal obtožila Figa

Luis Figo in Louis van Gaal sta pri Barceloni sodelovala poltretje leto. Foto: Guliverimage Po tekmi je sledil še tretji polčas, ko so se v besedni spor zapletli takratni predsednik Barcelone Joan Gaspart, trener Blaugrane Louis van Gaal in Figo. Prvi mož Barcelone je obtožil Portugalca, da je izzival navijače Barcelone, Nizozemec pa je dodal, da bi moral zaradi tega Figo prejeti rdeči karton, saj je namenoma zavlačeval in se premikal zelo počasi, ko je prišel do kota.

''Ne vem, ali se Gaspart šali ali ne. Preseneča me tudi, da me Van Gaal omenja v medijih. Tega ni, ko sva bila skupaj dve leti in pol pri Barceloni (dvakrat sta osvojila dvojno špansko krono, op. p.), storil niti enkrat, sam pa sem mu rešil 'rit' kar nekajkrat,'' je povedal nekdanji kapetan Barcelone po stresnem srečanju na Camp Nouu, ki se je končalo brez zadetkov. Zanimivo, na naslednji derbi vseh derbijev, na katerem sta mreži ostali nedotaknjeni, je bilo treba čakati kar 17 let.

Ko je Figo leta 2007 gostoval na Camp Nouu z milanskim Interjem, ga je pričakal transparent z zgovorno vsebino: ''Nikoli ne bomo tega pozabili, nikoli ti ne bomo odpustili. Izdajalec.'' Foto: Guliverimage