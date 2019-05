Družina pokojnega Mattija Nykänena razkrila vzrok njegove smrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni Finec Matti Nykänen, ki je 4. februarja umrl v 56. letu starosti, je v svetu smučarski skokov nedvomno pustil velik pečat. Ob njegovi nepričakovani smrti so se v javnosti nemudoma pojavili namigi, da so na njegovo prezgodnje slovo vplivale težave s čezmerno uporabo alkohola, ki jih je večkrat spremljalo tudi nasilno vedenje. A kot so zdaj javno potrdili njegovi sorodniki, je bil razlog smrti nekje drugje.