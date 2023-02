Rus je medijem pripovedoval malce drugačno zgodbo #video

Ena od zanimivejših športnih zgodb, ki si jo je zagotovo zapomnil skoraj vsak Norvežan, se je odvijala pred 41 leti. Gre namreč za nordijsko svetovno prvenstvo leta 1982 v Oslu, ko sta se do ciljne črte borila Norvežan Oddvar Bra in Aleksander Savjalov iz takratne Sovjetske zveze. Med tekmo se je veliko dogajalo, marsikomu pa je tudi zastal dih.

Znameniti posnetek tekme iz SP leta 1982, ko je bila cela Norveška na nogah.

Če bi danes malce starejšega Norvežana vprašali, kje je bil 25. februarja leta 1982 okrog 13.54, vam bi znal skoraj zagotovo povedati. Tistega dne je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oslu v teku na smučeh potekala moška štafeta (4 x 10 kilometrov), kjer sta se v zadnji predaji za prvo mesto borila Oddvar Bra in Aleksander Savjalov.

Norveškemu komentatorju se je mešalo

Tekma je dosegla vrhunec na vzponu, ko je Bra prehiteval Savjalova. Glavna akterja sta se tako zapletla, da se je norveškemu tekmovalcu zlomila palica, Aleksander Savjalov pa se je znašel na kolenih. Norvežanom je ob zlomljeni palici njihovega tekmovalca zastal dih, medtem pa je norveški komentator v mikrofon nacionalne norveške televizije vpil: "Naj mu nekdo da palico."

Našel se je nekdo iz množice, ki je pritekel k Oddvarju in mu ponudil palico … Od tega trenutka so ljubitelji tega športa gledali boj na vse ali nič. Tekmovalca sta v cilj prišla z ramo ob rami in na prvi pogled ni bilo mogoče oceniti, kdo je prvi prečkal ciljno črto.

Eno uro so ugotavljali zmagovalca

Takrat namreč ni bila na voljo takšna tehnologija, kot smo je vajeni danes. Sodniki so eno uro tiščali glave skupaj in poskušali ugotoviti, kdo je prvi prečkal ciljno črto. Na koncu so se odločili, da sta tekmovalca istočasno prišla v cilj, kar je pomenilo, da sta si zmago razdelili reprezentanci Norveške in Sovjetske zveze.

Trenutek, ko se je zlomila palica.

Where Were You When Oddvar Bra Broke His Pole? https://t.co/TAfDZHsvee pic.twitter.com/yXCTANsWMJ — Ibex News 24 (@ibexnews24) February 12, 2018

Oddvar Bra na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984. Foto: Guliverimage

Norveška, ki ima nekaj več kot pet milijonov prebivalcev, je sicer nedvomno ena izmed vodilnih držav v tem športu. Skozi vsa leta je bilo pri njih mnogo tekaških junakov. A zdi se, da v vseh teh letih še vedno najbolj častijo in spoštujejo Braja. Že dovolj zgovorno je dejstvo, da njegovo znamenito zlomljeno palico še vedno hranijo v preddverju hotela, ta je blizu arene, kjer je bila leta 1982 znamenita tekma. V njegovem domačem kraju Holonda pa so mu postavili celo spomenik.

Oddvarja Braja še danes redno ustavljajo in ga sprašujejo o tisti tekmi. Niti mislil si ni, da mu bo ta tekma tako zaznamovala življenje. "Včasih je to tudi desetkrat na dan. Ista vprašanja dan za dnem," je pred leti v intervjuju povedal za New York Times, ko so ga vprašali, ali ga še sprašujejo o tem dogodku.

Velika sreča z dolžino rezervne palice

Še danes se v živo spomni svetovnega prvenstva in nekaterih podrobnosti, ki so še vedno zelo zanimive. Bilo je sploh prvič v njegovi športni karieri, da se mu je zlomila palica. Rezervno palico mu je izročil prijatelj, ki je imel navado teči skupaj z norveškimi tekači. Ob tem je bila velika sreča, da je bila natanko tako dolga kot njegova zlomljena palica, ki je merila 147,5 centimetra. Še danes se dobro spominja sence, ki je s palico prihajala z leve strani.

Oddvarju Braju na olimpijskih igrah ni uspelo osvojiti posamične medalje. Foto: Guliverimage

Med njima ni nobenih zamer

Prav tako je zanimivo, da oba tekmovalca medsebojni zaplet vidita vsak s svoje perspektive. Bra je prepričan, da je bil za trk kriv sovjetski tekmovalec, saj naj bi ta vedel, da je bil vzpon Norvežanova zadnja priložnost, da prehiti nasprotnika. Rus pa je drugačnega mnenja.

Po tisti tekmi sta se večkrat srečala in se enkrat tudi več ur pogovarjala. "Bil je prijateljski pogovor. Nihče od naju ne krivi drugega. Bila je nesreča," je izjavil Bra. Kot pravita, med njima ni nobenih zamer, in ko ju ljudje velikokrat sprašujejo, kdo je zmagal, je bil odgovor Aleksandra Savjalova: "Prijateljstvo je zmagalo."

Že takrat so veliko govorili morebitni uporabi nedovoljenih poživil ruskih tekačev. Foto: Guliverimage

Medijem je Moskovčan vseeno pripovedoval malce drugačno zgodbo. Ta se je sprva skliceval na fotografijo, ki je kazala, da je on prvi prečkal ciljno črto in da je Bra krivec za trk. Povsem drugače je opisal zaporedje dogodkov, kot kažejo televizijski posnetki. Rus celo trdi, da je v usodnem trenutku on prehiteval. Ob njegovih trditvah so se številni spraševali, ali sploh gledajo isti posnetek.

"Ne vem, kaj je mislil, ampak ni me spustil mimo. Trčila sva drug ob drugega, njegova palica se je zapletla med mojima nogama in seveda se je zlomila. On je lahko nadaljeval, ker ni padal, jaz pa sem se znašel na kolenih," je razlagal Aleksander Savjalov.

Kot kaže, ne bomo nikoli dobili enotnega odgovora, kdo je bil v resnici prvi. Pravzaprav je danes ni tako pomembno, saj sta bili na koncu obe ekipi na najvišji stopnički.

Zaradi političnih razmer je bila ekipna tekma še toliko pomembnejša

Ekipna tekma je bila takrat pomembnejša kot posamična zmaga norveškega tekmovalca. Ekipna zmaga je pomenila zmago Norveške, ne samo enega tekmovalca. In v obdobju takratne hladne vojne (napeto politično stanje med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, op. p.) se je to zdelo še toliko pomembnejše. Ruski tekmovalci so se na prvenstvu držali bolj zase in že takrat se je veliko govorilo o njihovi morebitni uporabi nedovoljenih poživil.

Če je šel Rus Aleksander Savjalov v športno pozabo, pa Oddvar Bra še danes ostaja norveški junak. Thor Gotaas, ki je pisal biografijo Norvežana, je dejal, da si na Norveškem še bolj priljubljen, če prihajaš s podeželja in imaš tak naglas. In prav vse to on ima, saj je s svojo preprostostjo osvojil srca veh Norvežanov, kar se je ohranilo vse do danes.

Ko se je Oddvar Bra športno upokojil, je delal kot trener, pozneje pa je deloval v prodaji za znamko Adidas in še vedno je velik ljubitelj teka na smučeh.

Oddvar Bra je na Norveškem še danes zelo priljubljen. Foto: Guliverimage

Lahko bi dosegel še več

V športni karieri so mu priznavali velik talent, a mu je na največjih tekmovanjih vedno nekaj zmanjkalo ali pa ga je izdala tudi bolezen. Vseeno se lahko pohvali z bogato zbirko medalj z največjih tekmovanj. Z olimpijskih iger ima dve srebrni olimpijski medalji, na svetovnem prvenstvu je ravno leta 1982 dosegel eno in edino posamično medaljo na 15-kilometrski razdalji. Poleg ekipnega zlata ima še dve bronasti medalji.

