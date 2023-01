Ko se je Slovenka zgrudila, je sledil šok. Kaj je povedala tri leta po tistem? #video

"Če so ljudi opozarjali, da ne smejo ven spuščati domačih živali, ne razumem, zakaj so nam pustili igrati," se tistega usodnega dne spominja Dalila Jakupović. Slovenska teniška igralka se je pred tremi leti v kvalifikacijah OP Avstralije zaradi onesnaženega zraka zgrudila in na koncu predala dvoboj. Verjame, da ji je ta nesreča na neki način zaznamovala kariero. In kako danes po treh letih gleda na vse skupaj?

V ponedeljek se začenja prvi teniški turnir za grand slam – OP Avstralije. V zgodovini tega turnirja smo lahko videli celo vrsto izjemnih dvobojev, ki se bodo za vedno zapisali v zgodovino tega športa. A bili so tudi dogodki, ki se jih ne spominjamo prav radi. Eden izmed njih je bil tudi dogodek iz leta 2020, ko je naslovnice svetovnih medijev polnila Dalila Jakupović, slovenska teniška igralka.

Dim je leta 2020 dosegel tudi mesto Melbourne, kjer poteka OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Tisto leto, le nekaj mesecev pred izbruhom epidemije covid-19, so se v Avstraliji borili z ognjenimi zublji. Divjalo je več kot sto požarov. Dim je dosegel tudi Melbourne, mesto, kjer poteka OP Avstralije. Novak Đoković, takratni predsednik združenja ATP, je organizatorje opozoril, naj razmislijo o poznejšem začetku turnirja, če se razmere ne bodo spremenile.

Nekaj dni pred začetkom glavnega turnirja so avstralski organizatorji vseeno menili, da megapožar, kot so ga mnogi poimenovali, ne bo vplival na igranje tenisa in ne ogroža zdravja teniških igralcev. Organizatorji so sicer za javnost povedali, da je zdravje igralcev vsekakor na prvem mestu in da podrobno spremljajo vremenske razmere, ki so bile po njihovih besedah za Melbourne park in okolico ugodne.

Sredi dvoboja se je zgrudila

A poznejši prizori na igrišču so kazali nekaj povsem drugega. Še najbolj jo je skupila slovenska teniška igralka Dalila Jakupović. V prvem krogu kvalifikacij je igrala proti Švicarki Stefanie Voegele. Kazalo ji je zelo dobro, saj je dobila prvi niz, ob koncu drugega niza pa se je zgrudila. Dušilo jo je in nikakor ni mogla priti do zraka. Težave so bile tako hude, da je morala nekdaj 69. igralka sveta predati dvoboj. S tem je izgubila možnosti za napredovanje na glavni del prvega turnirja za grand slam.

Dolgo je trajalo, da je prišla k sebi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kako po treh letih gleda na nesrečni dogodek?

Po predaji dvoboja je dejala, da se ji kaj takšnega ni zgodilo še nikoli. Ustrašila se je za svoje zdravje in povedala, da ni imela druge izbire, kot da gre na igrišče, saj bi bila lahko v nasprotnem primeru kaznovana. Tri leta po tem nesrečnem dogodku smo Dalilo Jakupović, glavno akterko te zgodbe, poklicali in vprašali, kako danes gleda na nesrečni dogodek.

"O tem že dolgo nisem razmišljala. Vsekakor nimam lepih spominov. Tisto leto na splošno ni bilo pozitivno. Začelo se je s tem dogodkom, potem je prišla še korona … Dolgo je trajalo, da sem po tistem, kar se mi je zgodilo v Avstraliji, prišla k sebi," nam je uvodoma povedala naša sogovornica, ki je razkrila, da je šele marca tisto leto lahko začela trenirati na vso moč.

Po tistem se je veliko pogovarjala z direktorjem turnirja in prejela tudi opravičilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dan po tistem se je sicer že počutila bolje, ampak da je lahko začela trenirati, je potrebovala kar nekaj časa. Pravzaprav je kot običajno, torej da je lahko opravila dva treninga na dan, začela trenirati šele marca (OP Avstralije se igra januarja). Spominja se, da so jo vpoklicali v slovensko reprezentanco za takratni pokal Fed, a ni mogla igrati. Težave je imela že, če je s kolebnico skakala 15 minut. Na vprašanje, ali bi danes ravnala drugače, nam je odgovorila:

"Da, bi. Že takrat smo se vse igralke pritoževale. Nobena ni želela igrati, saj so bili pogoji res slabi. Prvi dvoboj se je hitro končal in vsi so mislili, da bo vse v redu. Že takoj bi morali iti do nadzornika turnirja in mu povedati, da pogoji niso dobri. Če so ljudi opozarjali, da ne smejo ven spuščati domačih živali, ne razumem, zakaj so nam pustili igrati," nam je razlagala danes 31-letna slovenska teniška igralka.

Njena kariera bi lahko šla v drugo smer

Po tistem se je veliko pogovarjala z direktorjem turnirja, prejela je tudi opravičilo, saj niso pričakovali, da se bo zgodilo kaj takšnega. Lahko bi ravnali drugače, ampak, kot je dejala Jakupovićeva, vsi se učimo na napakah. Upa, da se kaj takšnega nikoli več ne bo ponovilo. Po njenem mnenju bi se njena športna kariera odvijala drugače, če ne bi bilo te nesreče na igrišču. O tem je veliko razmišljala.

"Vedeti moramo, da sem v tistem dvoboju vodila. Devetdesetodstotno sem prepričana, da bi dobila tisti dvoboj. Moja nasprotnica je na koncu igrala v finalu kvalifikacij, tako da verjamem, da bi tudi jaz lahko dosegla dober rezultat. Bila sem dobro pripravljena. Načrtovala sem udeležbo na še nekaj turnirjih WTA, a ker nisem mogla igrati, sem izgubljala točke in padala po lestvici WTA. Prišla je še korona in vse se je ustavilo. Mislim, da bi lahko bilo drugače, ampak zdaj je, kar je. Vedno nam je lahko za kaj žal, ampak to je moja pot. Tako je moralo biti in danes mi ni žal za nič."

"Po dveh urah in pol je bilo dovolj. Mislim, da sva obe igralki tako čutili," je leta 2020 povedala Marija Šarapova. Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova je po dveh urah rekla, da je dovolj

Slovenska igralka še zdaleč ni bila edina, ki se je soočala s težkim dihanjem. Nemalo igralk je stresalo jezo nad organizatorji. Med njimi je bila tudi zdaj že nekdanja teniška igralka Marija Šarapova. Rusinja je med ekshibicijskim dvobojem spoznala, da razmere ne dopuščajo igranja tenisa.

"Mislim, da so se danes začele kvalifikacije za OP Avstralije. Glede na to sem mislila, da je vse v redu. A po dveh urah in pol je bilo dovolj. Mislim, da sva obe igralki čutili tako," je po prekinitvi dvoboja povedala visokorasla teniška igralka.

Zdravniško pomoč je zahtevala tudi Kanadčanka Eugenie Bouchard, ke se je po nekaterih navedbah pritoževala, da jo duši v prsih.

Foto: Guliverimage

Eden izmed igralcev, ki je imel težave z dihanjem, je bil tudi Liam Broady, britanski igralec, ki ga je tistega leta v prvem krogu kvalifikacij premagal Belorus Ilja Ivaška. Broady, ki je menil, da je fizično zelo dobro pripravljen, je dejal, da ga je po štirih igrah povsem zadušilo.

"Pri izidu 6:3, 3:0 bi moral biti relativno svež, a sem se moral skloniti in zadihati. Moja fizična priprava je eden najboljših delov mojega tenisa, ampak dejansko se nisem dobro počutil. Tisto jutro je bilo precej slabo. Ogreval sem se in najbolj presenečen sem bil, kako slabi pogoji so bili, ko sem prišel na igrišče," je povedal Broady in dodal, da je ozračje tako umazano, da z igrišč komaj vidiš stavbe v mestu.

Dalila Jakupović b se rada vrnila med sto najboljših igralk sveta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ni imela težav z mediji, saj rada govori

Vseeno je največ medijskega zanimanja požela Dalila Jakupović. "To je bil nevsakdanji položaj in vse je zanimalo, kakšen je moj pogled in kaj se mi je dogajalo na igrišču. Sicer nimam nobenih težav odgovarjati na vprašanja, tako da sem se vedno z veseljem pogovarjala z vsakim. Rada govorim, tako da ni bilo težav, (smeh op. p.)," nam je še povedala Dalila Jakupović, ki si znova želi priti med najboljših sto igralk na svetu, a pot je do tja je zelo težka.

"Danes vsi igrajo dobro. Ne moreš reči, da imaš dober žreb, če dobiš 500. igralko na svetu. Vsi 'grizejo' in sploh, če si nekoč že bil uspešen, potem dekleta dobijo še dodaten zagon, da te premagajo. Ali pa vsaj, da se ti močno upirajo. Lani sem imela kar nekaj smole, ker sem bila veliko poškodovana. Ravno pred turnirjem v Portorožu sem imela poškodovano mišico, tako da res nisem imela sreče. Upam, da bom letos brez poškodb in da bom lahko igrala vse leto," je še povedala Dalila Jakupović.

