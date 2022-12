Debi, ob katerem so vedeli, da so zadeli v polno

Ruski hokejski stroj Aleksander Ovečkin se je v začetku tedna z 800. golom rednega dela sezone najmočnejše hokejske lige na svetu kot tretji v zgodovini včlanil v elitni klub 800. Kot prvi se je v njem znašel pokojni Kanadčan Gordie Howe, ki je kariero končal z 801 zadetkom, kot drugi pa z 894 zadetki nesporni rekorder "The Great One" Wayne Gretzky. Ob Ovečkinovem jubileju smo v ospredje tokratnega Skoka v športno preteklost postavili 5. oktober 2005, ko se je začela pisati sijajna zgodba, ki je še zdaleč ni konec.

Dobrih 16 tisoč gledalcev v čikaškem United Centru je bilo v torek priča mejniku (800 golov rednega dela), pod katerega se je vsej zgodovini najmočnejšega hokejskega klubskega tekmovanja na svetu podpisala zgolj trojica. Februarja 1980 kot prvi legendarni Gordie Howe, marca 1994 Wayne Gretzky, v torek še Aleksander Ovečkin.

Rus je jubilej slavil na osupljiv način, z 29. hat-trickom kariere. Že v prvi minuti obračuna s Chicagom, ki ga je njegov Washington Capitals dobil s 7:3, je dosegel 798. zadetek, v deveti minuti 799., v 47. pa okroglega 800.

Števec Ovečkinovih 800 zadetkov po tekmecih:

Številka 894 se ne zdi več tako nemogoča

Če se je Gretzkyjevih rekordnih 894 zadetkov v rednem delu sezone še pred nedavnim zdelo nedosegljivih, pa je vse več ljubiteljev hokeja prepričanih, da bo kleni 37-letnik, ki kljub letom ne popušča, kariero končal kot najboljši NHL-strelec vseh časov. Ameriški mediji verjamejo, da bi se to lahko zgodilo v sezoni 2024/25, ki bi bila Rusova jubilejna 20.

"Lockout" prestavil debi

A pustimo prihodnost v prihodnosti in se vrnimo v preteklost, na začetek postavljanja temeljev veličastne kariere. Pisal se je 26. junij 2004, ko so na naboru lige NHL kot prvi izbirali Washington Capitals in po pričakovanjih kot številko 1 poklicali takrat 18-letnega Alexandra.

Njegovi upi, da bi že isto leto debitiral v najkakovostnejši hokejski ligi, na svetu so se hitro izjalovili. Zaradi stavke v NHL, "lockouta", je odpadla vsa sezona 2004/05, v kateri prvič po letu 1919, ko je pustošila Španska gripa, niso podelili Stanleyjevega pokala. Najstnik je tako še eno leto prebil v Evropi in z moskovskim Dinamom postal prvak.

Zgovorni 5. oktober 2005

Prizor z uvodne NHL tekme 5. oktobra 2005 Foto: Reuters Avgusta 2005 je z Washingtonom le podpisal triletno vstopno NHL-pogodbo, se preselil čez lužo in pod vodstvom Glena Hanlona, ki trenutno službuje nedaleč od Slovenije, v Bolzanu, začel priprave na svoj debi na največjem hokejskem klubskem odru.

Nejevoljni navijači, ki so jih vodilni možje tekmovanja in lastniki klubov prikrajšali za leto užitkov, so komaj čakali, da liga znova odpre svoja vrata. Washington je sezono, ki je prinesla kar nekaj novosti, med drugim izvajanje kazenskih strelov, če je po podaljšku rezultat še vedno izenačen, pa manjšo nevtralno tretjino, začel 5. oktobra na domačem ledu.

To je bila prva NHL tekma v dvorani MCI Center (danes Capital One Arena) po 550 dneh. V Washingtonu je gostoval Columbus Blue Jackets. "Tako smo navdušeni, da se hokej vrača, lansko leto je bilo grozno. Odgovornim zamerimo, da nismo spremljali hokeja, a ta trenutek smo presrečni," so pri ESPN povzeli besede obiskovalke tistega srečanja. V dvorani si ga je ogledalo 16.325 ljudi, ki so že po 60 minutah tekme vedeli, da je Washington z Aleksandrom Ovečkinom zadel v polno.

Najprej naredil vtis z nekajminutno prekinitvijo, nato z zadetkoma

Dvajsetletni Rus je navdušil že v prvi menjavi. Po zgolj 40 sekundah srečanja je z naletom na slovaškega branilca Radoslava Suchyja v ogrado poskrbel za nekajminutno prekinitev tekme, med katero so organizatorji popravili ogrado. Ovečkinov nalet, s katerim je nakazal, da se bodo Capitals nanj lahko zanašali tudi s tovrstnimi vložki, je bil vrhunec uvodne tretjine, ki je minila brez zadetka.

Se je pa vse skupaj toliko bolj razživelo v drugem delu, v katerem Ovi nikakor ni želel dopustiti, da bi gostitelji ostali brez zmage. V desetih minutah je padlo vseh pet golov. Dvajsetletni Dan Fritsche je načel mrežo Washingtona, a manj kot pol minute zatem je z NHL prvencem izenačil Ovečkin. Izkoristil je podaji Dainiusa Zubrusa in kapetana Jeffa Halperna ter s strelom iz prve z vrha krogov po sredini premagal vratarja Pascala Leclaira. Pokleknil je, v svojem slogu iztegnil jezik in se s soigralci veselil prvega NHL-zadetka. Ob debiju je dvakrat premagal Pascala Leclaira. Foto: Reuters

A sledil je hiter odgovor na drugi strani, še drugič tisti večer je Columbus v vodstvo z golom popeljal Fritsche. Še drugič je imel odgovor Ovečkin. Washington je z igralcem več oblegal vrata tekmeca, Leclaire je prvi strel ubranil, a plošček je prišel do Halperna, ta ga je podal do ruskega novinca, ki pa ga je brez oklevanja pospravil za hrbet čuvaja mreže Columbusa, zadnji je med srečanjem zaradi poškodbe ostal brez vidnejšega člena Ricka Nasha. Pet minut po drugem Ovečkinovem golu je zabil še Zubrus in postavil končnih 3:2.

"Tako igrajo superzvezdniki"

Že uvodna tekma Washingtonove osmice, v dvorani si jo je v živo ogledala tudi igralčeva mati, je tako nakazala, da imajo v ameriški prestolnici hokejski dragulj.

"Že po prvem naletu sem si rekel: Uf. Prav takšnega fanta si želimo. Super. Želim si, da naši največji zvezdniki trdo delajo in da so del ekipe, da ne igrajo kot posamezniki. Ko smo se znašli v zaostanku, se je pojavil in odgovoril. In to delajo superzvezdniki," so pri ESPN povzeli navdušenje lastnika franšize Teda Leonsisa nad številko ena nabora 2004.

Ted Leonsis je že po prvi tekmi vedel, da so na naboru zadeli v polno. Foto: Guliverimage

"Zmagali smo! In zadel sem. Srečen sem," pa se je smejalo mladeniču, ki je ob debiju izvabil presežnike tudi iz ust tekmečevega trenerja Gerarda Gallanta: "Vreden je občudovanja. Izjemen je bil."

Ovečkin je postal prvi hokejist Washington Capitals, ki je ob krstu vknjižil dva zadetka. Do konca sezone jima je dodal še 50 golov in redni del končal z neverjetnimi 106 točkami. Zbral je skoraj 50 točk več kot drugi na lestvici Zubrus.

V prvi NHL sezoni je dosegel 52 golov. Bo prehitel mejnik 894 Wayna Gretzkyja? Foto: Guliverimage

Stroj za zadetke ni postal le prvi mož Washingtona, temveč tudi eden od največjih zvezdnikov lige NHL, v kateri je prejel številne individualne nagrade, po dolgih 13 letih pa je leta 2018 osvojil tudi glavno nagrado, Stanleyjev pokal. Ta je za zdaj v karieri dolgoletnega kapetana kolektiva edini. Trenutno je v lovu za drugim svetim gralom, lov "The Great Eight" pa se nadaljuje tudi za Gretzkyjevo 894.

