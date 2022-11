Prihodnji konec tedna bodo nogometni privrženci in tudi tisti, ki sicer tega globalnega športa ne spremljajo pogosto, prikovani pred televizijske ekrane in bodo spremljali obračune svetovnega prvenstva v Katarju. Največji nogometni dogodek venomer piše posebne zgodbe. Čustva v nacionalnem dresu so močnejša kot v klubskem. Veliko zanimivih, razburljivih, dramatičnih trenutkov se je v 90-letni zgodovini že zgodilo. Prav posebna zgodba pa sega v leto 2006, ko sta bila v središču pozornosti soigralca pri Manchester Unitedu Wayne Rooney in Cristiano Ronaldo.

Svetovno prvenstvo v Nemčiji leta 2006 v srcih naših zahodnih sosedov Italijanov zaseda prav posebno mesto. Najprej so v polfinalu po podaljških izločili gostitelje, v velikem finalu pa po streljanju enajstmetrovk preskočili Francoze in osvojili prestižni pokal.

Galski petelini so na poti do lovorike v polfinalu preskočili Portugalce, ki so imeli v svojih vrstah takrat šele 21-letnega zvezdnika v nastajanju Cristiana Ronalda. Z njim je bila povezana prav posebna zgodba, v katero je bil vpleten njegov vrstnik in soigralec pri Manchester Unitedu Wayne Rooney.

Njuni reprezentanci sta se pomerili v četrtfinalu in to je bil eden redkih trenutkov, ko sta si stala nasproti. Pisala se je 62. minuta, ko je Rooney bil bitko za žogo, ob njem pa sta bila portugalska nogometaša Ricardo Carvalho in Petit. Mnogi so menili, da je bil nad Rooneyjem storjen prekršek. Tudi angleški reprezentant je razmišljal podobno. Ko se je pobiral s tal, je Carvalha brcnil v mednožje.

"Ne obžalujem tega, kar sem naredil"

Sodnik je sprva dosodil le prekršek in ni bilo videti, da bi imel namen poseči po rumenem ali rdečen kartonu. Takrat še ni bilo pomoči VAR, da bi si sodnik v nadaljevanju ogledal posnetek. Zato pa je udarec v mednožje videl Ronaldo, ki je pridrvel do sodnika. Rotil ga je, da izključi klubskega kolega.

Ob tem je Rooney nekoliko odrinil Ronalda in glavni delivec pravice Horacio Elizondo iz Argentine je za trenutek obstal, nato pa pred polnim štadionom v Gelsenkirchnu segel v žep ter Rooneyju pokazal rdeči karton. Ronaldo je dosegel svoje. Ko je odhajal s "soočenja", so ga kamere ujele, kako je pomežiknil svoji ekipi, kar so mnogi interpretirali, da je zadovoljen z dobro opravljenim delom.

"Ne obžalujem, kar sem naredil. Ko igraš za državo, braniš njene barve. Nič slabega nisem storil. Napihnili so to, da sem pomežiknil. Ustvarili so veliko dramo, ki je ni bilo, ni obstajala," se je tega po več letih dotaknil portugalski zvezdnik.

"Postavil sem se v Ronaldovo kožo. Ali bi storil enako? Verjetno."

"Vedel sem, da je bil rdeči karton. Ko sem v garderobi gledal preostanek tekme na mali televiziji, sem razmišljal: 'Če zmagamo na tej tekmi, sem suspendiran za polfinale in finale svetovnega prvenstva. Če bomo izgubili, sem kriv pa jaz.' To je bil najslabši, najbolj čuden občutek, ki sem ga imel v nogometu. Imel sem telefon v roki in dobival vsa ta sporočila o Ronaldu. Ko je Ronaldo pritekel k meni in prosil sodnika, naj me izključi, sem ga odrinil. V tistem trenutku nisem mogel verjeti, kaj počne. Toda sedenje v tisti garderobi mi je dalo čas, da sem se umiril in razmislil. Postavil sem se v Ronaldovo kožo. Ali bi storil enako? Verjetno. Ali bi bil neposredno pred sodnikovim obrazom in ga prepričeval, naj ga izključi? Če si je zaslužil rdeči karton in če bi nam to pomagalo, ni dvoma. To bi naredil jutri. Pravzaprav sem v prvem polčasu gestikuliral, da bi Ronaldo za svoj štart prejel rumeni karton. Njegovo mežikanje pa pri meni ni imelo nobene teže."

Foto: Guliverimage

Za oba je bilo po tisti tekmi težko. Rooney je bil v očeh angleških navijačev očrnjen, Ronaldo pa se je moral po prvenstvu vrniti na Otok in igrati za Manchester United: "Zame je bilo po tem prvenstvu težko obdobje, saj sem mislil, da me bodo navijači na štadionih izžvižgali. Alex Ferguson mi je veliko pomagal. Dejal mi je, da se mi ne bo nič zgodilo. 'Poznam Angleže, vljudni so. Na začetku le govorijo, nato pa pozabijo,' mi je govoril."

Po tekmi sta se pogovorila in začela pisati posebno poglavje v zgodovini Manchester Uniteda

Takratni angleški selektor Sven Goran Eriksson je prav tako stopil v bran 21-letnemu Rooneyju in po izpadu v četrtfinalu na novinarski konferenci kritičnim angleškim medijem dejal: "Potrebujete Wayna Rooneyja. Ne ubijte ga."

Pot Ronalda na svetovnem prvenstvu se je končala z bojem za tretje mesto, v katerem so bili s 3:1 boljši gostitelji Nemci. Foto: Guliverimage

"Vedel sem, kaj se bo po tekmi zgodilo, zato sem govoril z njim. Med nama ni bilo nobene napetosti," je Rooney razložil, da sta z Ronaldom hitro našla skupni jezik, kar je potrdil tudi Portugalec: "Pogovorila sva se. Razumel je moje videnje tistega trenutka. 'Cristiano, to je preteklost,' mi je rekel. Pogovarjava se o sedanjosti, skušava osvojiti lovorike. Igrava, kot sva pred tem. Fantastično razmerje."

V naslednjih treh letih sta Manchester Unitedu skupaj pomagala do treh zaporednih naslovov prvaka v elitnem angleškem prvenstvu, v sezoni 2007/08 sta se med drugim veselila tudi skoka na vrh Evrope, potem ko so rdeči vragi osvojili prestižno ligo prvakov.