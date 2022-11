Infantino: Zgodovinska objava ponuja platformo za izboljšanje odnosov na Bližnjem vzhodu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Izraela na SP s posebnimi čarterji za Izraelce in Palestince

Sporazum o teh letalskih letih pa je ponudil le malo podrobnosti o tem, kako bi kljub desetletjem sovražnosti omogočili skupna potovanja Palestincem in Izraelcem na istih čarterskih letih v prvo arabsko državo, ki bo gostila nogometno SP.

"Današnja zgodovinska objava ponuja platformo za izboljšanje odnosov na Bližnjem vzhodu," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino in dodal: "S tem dogovorom bodo Izraelci in Palestinci lahko potovali skupaj in skupaj uživali v nogometu."

Fifa je pojasnila, da bodo leti v skladu z izraelskimi varnostnimi zahtevami in operativnimi zmožnostmi, komentarji iz Izraela in Katarja, ki nimata diplomatskih odnosov, pa kažeta na jasne razlike, poroča AFP.

Lapid pozdravlja sporazum

Odhajajoči izraelski premier Yair Lapid je pozdravil sporazum, a sploh ni omenil Palestincev. AFP pa je navedel tudi neimenovanega katarskega vladnega uradnika, ki je opozoril Izraelce, da bo vsako povečanje napetosti v Jeruzalemu, Gazi ali na Zahodnem bregu v času SP pomenilo prekinitev sporazuma, za katerega so se pogajali več mesecev, vključno z neposrednimi letalskimi leti z letališča Ben Gurion.

Izrael zelo omejuje dostop do letališča za prebivalce s palestinskih ozemelj. Tisti z Zahodnega brega običajno potujejo prek Jordanije, medtem ko je za tiste iz Gaze dostop do Ben Guriona praktično nemogoč, še piše AFP.

Več kot 10.000 Izraelcev in Palestincev naj bi imelo vstopnice za mundial

Po poročanju AFP si je več kot 10.000 Izraelcev in Palestincev zagotovilo vstopnice za mundial, ki se bo začel 20. novembra, končal pa 18. decembra. Za potovanje morajo vsi imeti vstopnico in tudi posebno navijaško kartico Hayya, druge podrobnosti pa bodo predstavili pozneje, obljubljajo pri Fifi.

Fifini pogoji praktično onemogočajo, da bi te letalske lete izvajala izraelska letalska družba, v igri naj bi bili kraljeva jordanska letalska družba in evropski operater TUI.

Katar pod pogodbo organizacije SP ne sme zavrniti navijačev iz nobene države.