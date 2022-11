Hrvaški nogometni zvezdnik prestrašil navijače

Do začetka svetovnega prvenstva v Katarju nas loči le še deset dni. Navijači stiskajo pesti, da nogometaši v teh dneh v klubskih dresih ne utrpijo poškodb, ki bi jih lahko oddaljile od tekmovanja vseh tekmovanj. V sredo tako ni bilo do smeha Hrvatom, ko jo je na tekmi nemškega prvenstva med Leipzigom in Freiburgom grdo skupil Joško Gvardiol. Dan pozneje, ko se je eden od najbolj cenjenih branilcev na svetu pošalil s črnim očesom, so si lahko oddahnili.

V teh dneh ni lahko navijačem udeleženk SP 2022, ki jih tarejo skrbi zaradi zdravstvenih težav (naj)boljših igralcev. Navijači Senegala tako držijo pesti, da bo z zvezdnikom Bayerna Sadiem Manejem, ki je v zadnjem nastopu v nemškem prvenstvu staknil poškodbo, vendarle vse v redu in bo lahko nastopil na svetovnem prvenstvu v Katarju. Napovedi niso najboljše, a bodo v taboru afriških prvakov upali do zadnjega.

Operacija ne bo potrebna

Foto: Instagram S podobnimi občutki nelagodja so se v sredo srečevali na Hrvaškem. Slovenske sosede, ki bodo kmalu v Katarju branili imenitno drugo mesto, je šokirala poškodba Joška Gvardiola. Njegova trenutna tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 60 milijonov evrov, s čimer je v tem trenutku najdražji hrvaški nogometaš.

Za 20-letnega branilca, ki si v Leipzigu deli slačilnico s Kevinom Kamplom, prihodnje leto pa se mu bo pridružil Benjamin Šeško, vlada veliko zanimanje evropskih klubskih velikanov. Pomeni svetlo prihodnost zadnje vrste hrvaške izbrane vrste, zato je bila žalost navijačev še toliko večja, ko so prebirali, kako hudo jo je skupil na tekmi med Leipzigom in Freiburgom. Z glavo je trčil v soigralca Willyja Orbana in si poškodoval desno oko in nos. Navijače so preganjale črne misli, to se je dogajalo le nekaj ur po tem, ko je selektor Zlatko Dalić predstavil seznam vpoklicanih igralcev za Katar.

Četrtek pa je prinesel bolj spodbudne novice. Nemški klub RB Leipzig je sporočil, kako mlademu Hrvatu ne bo treba pod nož. S tem je postalo jasno, da bo Gvardiol lahko nastopil na svetovnem prvenstvu, kjer čakajo Hrvaške v skupini dvoboji z Marokom, Kanado in Belgijo. V četrtek popoldne se je javil še nogometaš in na Instagramu objavil fotografijo, na kateri sili v ospredje ogromna modrica pod očesom. ''Morali bi videti šele drugega igralca,'' se je pošalil in imel v mislih Orbana, ta pa jo je odnesel neprimerno bolje od Hrvata, saj je lahko nadaljeval srečanje.

Rdeči biki so se povzpeli na peto mesto v bundesligi. Foto: Reuters

Rdeči biki so premagali Freiburg s 3:1 in se povzpeli na peto mesto, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl pa je odigral 83 minut.