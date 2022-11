Hrvaški selektor Dalić se je odločil in prečrtal osem imen

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je izbral 26 kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, na katerem bodo slovenski sosedi branili visoko drugo mesto, ki so ga osvojili pred štirimi leti v Rusiji. Na razširjenem seznamu (34 igralcev) je prečrtal osem igralcev, med katerimi ne manjka zanimivih in vrhunskih imen, kar priča o izjemni konkurenci, s katero ima opravka aktualni svetovni podprvak.

Seznam 26 hrvaških nogometašev za SP 2022:

Položaj Nogometaš Klub Vratar Dominik Livaković Dinamo Zagreb Vratar Ivica Ivušić Osijek Vratar Ivo Grbić Atletico Madrid (Špa) Branilec Domagoj Vida AEK Atene (Grč) Branilec Dejan Lovren Zenit St. Peterburg (Rus) Branilec Borna Barišić Glasgow Rangers (Ško) Branilec Josip Juranović Celtic (Ško) Branilec Joško Gvardiol RB Leipzig (Nem) Branilec Borna Sosa Stuttgart (Nem) Branilec Josip Stanišić Bayern München (Nem) Branilec Martin Erlić Sassuolo (Ita) Branilec Josip Šutalo Dinamo Zagreb Zvezni igralec Luka Modrić Real Madrid (Špa) Zvezni igralec Mateo Kovačić Chelsea (Ang) Zvezni igralec Marcelo Brozović Inter Milano (Ita) Zvezni igralec Mario Pašalić Atalanta (Ita) Zvezni igralec Nikola Vlašić Torino (Ita) Zvezni igralec Lovro Majer Rennes (Fra) Zvezni igralec Kristijan Jakić Eintracht Frankfurt (Nem) Zvezni igralec Luka Sučić Salzburg (Avt) Napadalec Ivan Perišić Tottenham (Ang) Napadalec Andrej Kramarić Hoffenheim (Nem) Napadalec Bruno Petković Dinamo Zagreb Napadalec Mislav Oršić Dinamo Zagreb Napadalec Ante Budimir Osasuna (Špa) Napadalec Marko Livaja Hajduk Split

Hrvaška je edina slovenska zemljepisna soseda, ki bo letos nastopila na svetovnem prvenstvu v Katarju. S svetovno elito se ne bo družila (že drugič zapored!) niti štirikratna svetovna prvakinja Italija, ki je za nameček aktualna evropska prvakinja, v bogati arabski državi ne bo niti Avstrije in Madžarske.

Hrvaška je na poti do potrditve nastopa v Katarju v kvalifikacijski skupini prehitela tudi Kekovo Slovenijo, ki ji je edina zadala poraz in jo lani v začetku leta v Stožicah presenetila z 1:0. Zadetek je dosegel Sandi Lovrić. Foto: Reuters

Selektor Zlatko Dalić, ki je pred štirimi leti kockaste popeljal do zgodovinskega uspeha, drugega mesta na svetu, po katerem je sledil veličasten sprejem v domovini, pred začetkom SP 2022 ne skriva visokih ambicij. V skupini se bo pomeril s Kanado, Marokom in Belgijo, vse razen napredovanja med najboljših 16 pa bi pomenilo velik neuspeh.

Brez Čolaka, Brekala, Ćalete-Carja ...

Prvi zvezdnik hrvaške reprezentance ostaja mladostni veteran Luka Modrić. To bo njegovo zadnje veliko tekmovanje. Foto: Guliverimage Selektor Dalić, sicer dober znanec slovenskega stratega Matjaža Keka, je konec oktobra na razširjeni seznam kandidatov za nastop na SP 2022 uvrstil 34 igralcev, danes pa je seznam skrčil za osem imen in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) potrdil končni izbor. Med osmimi prečrtanimi igralci so Antonio-Mirko Čolak, napadalec Glasgow Rangers in trenutno vodilni strelec škotskega prvenstva, Josip Brekalo, ki izstopa pri nemškem Wolfsburgu, Josip Mišić, motor zagrebškega Dinama, ki je v pred kratkim končanem skupinskem delu lige prvakov presenetil Chelsea, njegov soigralec Luka Ivanušec, mladi branilec Lecceja Marin Pongračić, v Italijo ga je posodil Wolfsburg, Duje Ćaleta-Car, dolgoletni branilec Marseilla, ki se je poleti preselil na Otok k Southamptonu, ter vratarja Dominik Kotarski, soigralec Jasmina Kurtića pri solunskem Paoku, in Nediljko Labrović, ki si pri Rijeki deli slačilnico s Harisom Vučkićem.

Hrvaška je lani vrnila udarec Kekovi zasedbi in na Poljudu v Splitu dobila kvalifikacijsko tekmo s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Osrednjo moč hrvaške reprezentance predstavlja zvezna vrsta, v kateri še vedno kraljuje Luka Modrić, najboljši igralec prejšnjega SP. V tej sodeluje z Mateom Kovačićem (Chelsea) in Marcelom Brozovićem (Inter), v zadnji vrsti pa je največ pohval deležen Kamplov soigralec pri Leipzigu, 20-letni Joško Gvardiol, ki velja za prototip modernega branilca, za kakršnega so angleški velikani pripravljeni odšteti bajne vsote. Na seznam se je uvrstil tudi Oblakov soigralec pri Atleticu, dalmatinski orjak Ivo Grbić.