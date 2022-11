Ambasador SP 2022 v Katarju označil homoseksualnost kot poškodbo uma

Katar bo sicer sprejel vse obiskovalce, a "morajo ti sprejeti naša pravila", je dejal Halid Salman v intervjuju za nemško televizijsko postajo, ki ga je ta posnela pred začetkom mundiala. Salman je med intervjujem vztrajal, da je homoseksualnost nekaj, kar je v islamu prepovedano. Po številnih komentarjih je televizijska postaja intervju prekinila, je zapisal AFP.

Katar, kjer bo svetovno prvenstvo med 20. novembrom in 18. decembrom, je deležen nenehnih kritik zaradi nespoštovanja človekovih pravic pred SP, vključno z ravnanjem s tujimi delavci in stališčem do pravic žensk in LGBTQIA+.

Homoseksualnost je v zalivski državi nezakonita, kapetani številnih evropskih reprezentanc, vključno z Anglijo, Francijo in Nemčijo, bodo v kampanji proti diskriminaciji nosili trakove v mavričnih barvah s sporočilom "ena ljubezen".

Navijači Borussie Dortmund so tako pozivali k bojkotu SP 2022 v Nemčiji. Foto: Reuters

Navijači na stadionih po vsej Nemčiji so tudi v soboto pozvali k bojkotu turnirja. Tamkajšnja notranja ministrica Nancy Faeser je prejšnji teden na obisku v Katarju dejala, da se bo udeležila mundiala, potem ko ji je katarski premier dal "jamstvo za varnost" pripadnikov LGBTQIA+.

Faeserjevi so se na obisku pridružili nemški poslanci, komisarka nemške vlade za človekove pravice Luise Amtsberg pa se je umaknila.

Nemška notranja ministrica je pred tem dejala, da je gostiteljstvo svetovnega prvenstva v Katarju "zelo težavno" z vidika Berlina, zaradi česar je Doha poklicala nemškega veleposlanika, še piše AFP.