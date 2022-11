Urugvajska veterana še četrtič zapored na SP

Urugvaj bo na svetovnem prvenstvu v Katarju igral z morda najbolj izkušeno reprezentanco, polno veteranov. V 26-članski ekipi sta napadalca Luis Suarez (35 let) in Edinson Cavani (35), ki bosta zaigrala na četrtem zaporednem SP, ter branilca Diego Godin (36) in Martin Caceres (35). Za mundial se je vrnil tudi 36-letni vratar Fernando Muslera.

Suarez si zdaj služi kruh pri domačem Nacionalu v Urugvaju, medtem ko Cavani igra v španski ligi za Valencio. Godin igra za Velez Sarsfield v Argentini, Caceres pa za Los Angeles Galaxy. Muslera je med vratnicama Galatasaraya v Turčiji.

Upi mlajše generacije te južnoameriške reprezentance, ki bo v skupini H najprej 24. novembra igrala z Južno Korejo, nato pa še s Portugalsko (28.) in Gano (2. december), so 23-letna Darwin Nunez iz Liverpoola in Ronald Araujo iz Barcelone ter leto starejši Federico Valverde iz Real Madrida.

Tako kot Araujo kot tudi Cavani sta kljub lažji poškodbi dobila vstopnici selektorja za SP.

Iz la lige je v ekipi poleg Cavanija, Valverdeja in Arauja še Jose Gimenez iz Atletica. Nunez, Rodrigo Bentancur (Tottenham) in Facundo Pellistri (Manchester United) so edini predstavniki premier league v reprezentanci, serie A pa zastopajo Mathias Olivera (Napoli), Matias Vina (Roma) in Matias Vecino (Lazio).