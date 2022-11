Hansi Flick se je odločil: V Katar tudi povratnik Götze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški selektor Hansi Flick je danes objavil seznam nogometašev za bližnje svetovno prvenstvo v Katarju, na katerem se po petih letih v elf vrača junak SP 2014, Mario Götze. Zadnji za reprezentanco ni igral vse od leta 2017. Medtem pa Flick v 26-članski ekipi ni našel mesta za Marca Reusa in Matsa Hummelsa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Novinca v nemški reprezentanci sta najstnik Youssoufa Moukoko in še en napadalec, Niclas Füllkrug. Njun vpoklic pa zaradi poškodb Tima Wernerja in Lukasa Nmeche ni nepričakovan. Ekipo bo kot kapetan na svetovnem prvenstvu, ki bo od 20. novembra do 18. decembra, vodil vratar Manuel Neuer.

"Mislim, da imamo zelo dobro ekipo. Ponuja nam veliko možnosti. Zelo smo zadovoljni s kakovostjo," je dejal Flick, ki bo v Katar peljal tri vratarje, Manuela Neuerja (Bayern München), Marc-Andreja ter Stegna (Barcelona) in Kevina Trappa (Eintracht Frankfurt).

Foto: Reuters

Med branilci so na seznamu Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (oba Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann, David Raum (oba RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck in Niklas Süle (oba Borussia Dortmund).

Na sredini in v napadu so na Flickovem seznamu Karim Adeyemi, Julian Brandt (oba Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka (oba Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller, Jamal Musiala in Leroy Sane (vsi Bayern München).