Po prvem rdečem kartonu po desetih letih drugi evropski zlati čevelj #video

Robert Lewandowski je evropski zlati čevelj, ki ga je nekoč podeljeval francoski L'Équipe, od leta 1997 pa ga združenje European Sports Media, dobil za 35 golov, ki jih je v prejšnji klubski sezoni za Bayern München zabil v nemški bundesligi. Zabil je sedem golov več kot Kylian Mbappe za PSG v prvi francoski ligi. Nagrado je Lewandowski prvič prejel že lani, ko je dal v bundesligi še šest golov več. V zadnjih dveh desetletjih je to nagrado največkrat dobil Lionel Messi (šestkrat, ko je še zabijal za Barcelono v španski la ligi).

Nagrado mu je predal Carles Puyol, legendarni španski nogometaš Barcelone. Foto: Reuters Lewandowski se je na slavnostni podelitvi zahvalil svojemu nekdanjemu klubu in soigralcem iz Bayerna. Pa tudi svojim novim soigralcem iz Barcelone, s pomočjo katerih si nagrade želi tudi v tej sezoni. Na prvih 14 tekmah je zabil 13 golov. Še bolj pa seveda naslova španskega prvaka. V torek na tekmi z Osasuno ni zadel, pravzaprav je bil prvič po skoraj desetih letih izključen. Z igralcem manj so vseeno zmagali in ostali vodilni v la ligi. "Smo na dobri poti. Želimo si tudi takih tekem, kot je bila zadnja ali pa tista z Valencio. To je bil velik korak. Ne le proti trenutnemu prvemu mestu, ampak proti naslovu prvaka la lige."

Ima pa to sezono hudo konkurenco za evropsko zlato žogo, saj je Erling Haaland za Manchester City v angleški ligi zabil že 18 golov.

V prejšnji sezone nemške bundeslige je Lewi, kot ga kličejo, zabil 35 golov. Foto: Guliverimage

"Argentina je gotovo ena od favoritk"

Lewandowskega zdaj čaka reprezentančni nastop v Katarju. S Poljsko bo v skupini C igral proti Mehiki, Savdski Arabiji in enemu od favoritov Argentini. Soočenje z Messijem ga čaka v tretjem krogu 30. novembra. "Težko rečem, kdo so favoriti. Kar nekaj jih je, že v naši skupini. Argentina je gotovo ena od favoritk. Veste, potem je tukaj še Brazilija, pa ekipe iz Evrope. Težko bo, drugače bo, saj prvenstvo ni po koncu sezone, ko so igralci včasih že utrujeni," je na podelitvi evropske zlate kopačke razlagal Lewandowski.