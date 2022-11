Katar vabi z zabojniki za 200 evrov in pivom za 10 #video

Katar v času bližajočega nogometnega svetovnega prvenstva pričakuje več kot 1,2 milijona turistov oziroma navijačev. Ker nimajo dovolj hotelov, so postavili na stotine mobilnih zabojnikov, v katerih lahko prespite za 200 evrov na noč. Seveda bo treba spoštovati določena muslimanska pravila. Alkohol bo na voljo le na stadionih in v navijaških conah ob določenih urah. Pivo: 10 evrov.

Navijači, ki prihajajo v Katar, so rezervirali več kot 90 tisoč sob, šotorov, stanovanj, vil in kabin, sporočajo organizatorji prvenstva. Katar ima samo 31 tisoč hotelskih sob, tako bodo številni obiskovalci spali v sosednjih državah (Dubaj) ali pa kar v mobilnih zabojnikih. In te "mobilne hiške", kakršne poznamo z gradbišč, so še na voljo. Cena: 200 evrov na noč. Druga za drugo, obarvane, več kot šest tisoč jih je. Poglejte v naslednjem videoposnetku. Po prvenstvu bo Katar te mobilne hiše podaril revnim državam kot stanovanjske enote.

Pitje alkohola strogo regulirano

Foto: Reuters Pred prihodom v Katar je obvezna spletna registracija za pridobitev kartice Hayya, ki služi kot vizum. Vsi starejši od 12 let bodo morali plačati pristojbino v višini 500 rialov oziroma 140 evrov. Za navijače, ki bodo v tej arabski zalivski državi ostali več kot 24 ur, je obvezna namestitev, rezervirana na uradni spletni strani organizatorja ali drugje.

Uživanje alkohola je v Katarju dovoljeno za nemuslimane, starejše od 21 let, vendar je pitje alkohola strogo regulirano. Alkoholne pijače je prepovedano vnesti v državo, tudi če je bila steklenica kupljena v letališki brezcarinski prodajalni. Alkoholne pijače so na voljo v večini hotelov, kjer malo pivo ali kozarec vina stane okoli deset evrov, koktajl več kot 15 evrov.

Foto: Reuters V okolici stadionov bodo pred začetkom in po koncu tekem odprti gostinski lokali. V glavni Fifini "navijaški coni" bo pitje alkohola mogoče šele od 18.30, v preostalih conah za navijače, med katerimi bo za nekatere potrebna vstopnica, pa bodo veljala drugačna pravila. Na območjih, kjer so tudi domačini, alkohol seveda ni dostopen, na primer na soukih (tržnicah), kjer pa bodo lahko obiskovalci preizkusili lokalne dobrote ali kupili lokalne obrtniške izdelke.

Ker gre za muslimansko deželo, je priporočljivo, da navijači v prtljagi ne skušajo pretihotapiti izdelkov iz svinjine, prav tako so prepovedane različne spolne igračke in pornografija. Tančica za ženske ni obvezna, je pa priporočljivo, da navijačice v javnosti ne nosijo vpadljivih oblačil, s katerimi bi razkrivale ramena in noge. Prepovedano je tudi fotografiranje ljudi brez njihovega dovoljenja, pa tudi državnih in vojaških ustanov ter gradbišč, metanje smeti in pljuvanje na cesto.