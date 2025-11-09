Cedevita Olimpija po tretjo zaporedno zmago v ligi ABA

V okviru osmega kroga lige ABA bodo košarkarji Cedevite Olimpije ob 19.30 proti Dunaju Gregorja Glasa lovili tretjo zaporedno zmago v tekmovanju. Košarkarji Dubaja tudi po šesti tekmi ostajajo neporaženi, tokrat so s 77:69 premagali Studentski centar. Klemen Prepelič je ob zmagi igral le dobrih pet minut in vpisal skok in asistenco, Matic Reber je ob porazu v slabih 20 minutah dosegel devet točk, pobral dve žogi in dodal pet asistenc. Krka je v soboto v Beogradu izgubila proti FMP-ju z 61:82. Ilirijo v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.

Košarkarji Krke tudi po šestem nastopu ostajajo brez zmage v ligi Aba. V Beogradu so morali priznati premoč FMP, ki je bil boljši z 82:61. Novomeščani so solidno odigrali prvi polčas, vse možnosti za presenečenje pa so zapravili v tretji četrtini, ki so jo izgubili z 9:23 in v kateri so dosegli le dva koša iz igre. FMP je tako v zadnjo četrtino krenil z 19 točkami prednosti in tekmo mirno pripeljal do konca. Pri Krki, ki je v drugih dvajsetih minutah dosegla le 23 točk, sta iz sivine izstopala le Mario Ihring z metom 6:10 za tri točke (18 točk) in Sukhmail Mathon z 11 točkami in 10 skoki.

Krka je izgubila v Beogradu. Foto: FMP Soccerbet/Nikola Cimburovic/ABA liga

V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostil Studentski Centar z Maticem Rebcem.

Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.

Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.

Liga ABA, 6. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Ponedeljek, 10. november: