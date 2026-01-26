Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
13.55

Rok Možič razveselil navijače Verone

STA

Rok Možič | Rok Možič se je izkazal v dresu italijanske Verone. | Foto Guliverimage

Rok Možič se je izkazal v dresu italijanske Verone.

Foto: Guliverimage

Slovenski odbojkar Rok Možič se je izkazal v dresu italijanske Verone s 16 točkami in pomagal svoji ekipi do zmage v serie A, priložnost za igro pa je dobil tudi podajalec Uroš Planinšič, s ostal brez točk, so v pregledu tedna zapisali pri krovni slovenski zvezi.

Mija Šiftar je k zmagi Monvise, ki je slavila po petih nizih, prispevala štiri točke.

Nik Mujanović blesti v Franciji, kjer je ponovno prišel do zajetnega števila točk (25) ter z ekipo slavil prvenstveno zmago. Do novih točk v prvenstvu je z Levalloisom prišla Nika Milošič in zabeležila devet točk, le en niz pa je s Chaumontom osvojil Rok Bračko, ki se je v 17. krogu meril s Paris Volleyjem.

V Romuniji je do nove zmage z Voluntarijem prišla Anja Mazej. V Nemčiji se je na igrišče po novoletnem premoru vrnila Lorena Lorber Fijok, ki je za Dresdner prispevala 14 in 13 točk v nedavnih krogih državnega prvenstva.

Do dvomestnega števila točk (14) je ponovno prišel tudi Žiga Štern, ki v ruskem prvenstvu nadaljuje dobre predstave v dresu Jeniseja iz Krasnojarska. Izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori pa je morala z Zarečje Odincovim premoč priznati tekmicam, Slovenka je dosegla točko.

Preostali slovenski odbojkarji na delu v tujini so tekme pospremili s klopi. V Romuniji sta novi zmagi v DP dosegli ekipi Dinama iz Bukarešte Mirte Velikonje Grbac in Arcada Galati Saša Štalekarja.

V italijanski serie A Imoco Conegliano ni mogel računati na pomoč Fatoumatte Sillah v 21. krogu, je pa kljub temu zmagal.

Jan Kozamernik je z ekipo Great Bears iz Tokia minuli vikend prišel do polovičnega uspeha v japonskem prvenstvu in slavil enkrat proti Voreas Hokaidu, Eva Zatković pa je v kitajskem prvenstvu z ekipo izgubila proti Šanghaju.

Sašo Planinšec z ekipo Lodža tekma 15. krog poljskega prvenstva še čaka.

