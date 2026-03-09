Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
12.41

Osveženo pred

11 minut

Odbojkarski legionarji

Možič, Planinšič do prve zmage, Fatoumatta Sillah do napredovanja

Avtor:
STA

Rok Možič | Rok Možič | Foto Guliverimage

Rok Možič

Foto: Guliverimage

Odbojkarska zveza Slovenije je v pregledu tedna reprezentantov in reprezentantk izpostavila Fatoumatto Sillah, ki je s Coneglianom napredovala v polfinale, ter Roka Možiča in Uroša Planinšiča, ki sta z Verono v četrtfinalni seriji proti Milannu povedla z 1:0 v zmagah.

V italijanskem prvenstvu je Sillah s Coneglianom uspešno začela izločilne boje. Z drugo zmago proti ekipi Busto Arsizio se je s soigralkami veselila pričakovane uvrstitve v polfinale. Ob tem je slovenska reprezentantka dosegla sedem točk.

V izločilne boje so se v Italiji podali tudi odbojkarji. Rok Možič in Uroš Planinšič sta z Verono, ki je bila po rednem delu druga, prišla do vodstva z 1:0. Možič je ob zmagi proti Milanu s 3:0 v nizih prispeval 14 točk, medtem ko Planinšič ni igral.

Na francoskem prvenstvu je Nika Milošič zabeležila zmago tako v zaostali tekmi 15. kroga kot tudi v rednem 24. krogu državnega prvenstva. V dresu Levalloisa iz Pariza je na obračunu proti Chamalieresu dosegla devet točk, 11, od tega kar 8 blokov, pa jih je zabeležila proti ekipi Nancyja.

Na Poljskem zmagovalni niz nadaljuje Saša Planinšec, ki je z Lodžem v 20. krogu prvenstva ugnala Radom, dosegla je dve točki.

Za zmago proti Tourcoingu s 3:2 v nizih je v dresu Toura 21 točk prispeval Nik Mujanović, 16 točk pa je dodal tudi Rok Bračko v dresu Chaumonta ob tesnem porazu proti Cannesu (2:3).

Rok Bračko | Foto: VolleyballWorld Rok Bračko Foto: VolleyballWorld

Žiga Štern do nove zmage

Žiga Štern je z Jenisejem iz Krasnojarska v 29. krogu ruskega prvenstva vknjižil zmago nad Jaroslavičem in prispeval 13 točk, Eva Pavlović Mori pa je morala z ekipo Zarečje Odincovo tokrat priznati premoč nasprotnicam Dinama Barsa. Izkušena slovenska podajalka je zbrala tri točke.

V dresu nemškega Dresdnerja je Lorena Lorber Fijok slavila kar dvakrat. V 20. in 21. krogu državnega prvenstva je mlada sprejemalka devet točk dosegla proti Münstru, točko več pa na gostovanju pri Schwarz-Weiss Erfurtu.

Uspešen teden je tudi za Slovenci, ki igrajo na romunskem prvenstvu. Sašo Štalekar in Anja Mazej sta do nove prvenstvene zmage prišla pred domačimi navijači, medtem ko se je novih točk in zmage na gostovanju veselila tudi Mirta Velikonja Grbac.

Velikonja Grbac je z Dinamom iz Bukarešte premagala ekipo Targu Mures in zbrala šest točk, njena reprezentančna kolegica Anja Mazej pa je s 45-odstotnim sprejemom slavila z Voluntarijem nad Bukarešto. Štalekar je na tekmi proti Bukarešti v igro vstopil le v drugem nizu in za Galati zabeležil točko.

Jan Kozamernik je na japonskem prvenstvu s Tokyo Great Bears tokrat slavil na obeh tekmah proti Nagano Tridents. Na prvi je v igro vstopil le v prvem nizu, na drugi v drugem, obakrat pa je zabeležil po eno točko.

